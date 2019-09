Mirko Šarović: “Realna opcija da se proglasi neuspjeh”

“Mi smo imali veliki zastoj od skoro devet mjeseci. To je loše uticalo na naš spoljnotrgovinski bilans sa ovom zemljom. Mislim da je ovo bio krajnji trenutak da se ugovori jedna količina od tri hiljade tona. To je oko 10 hiljada grla – bikova i mislim da je to dobra vijest, ali ovo pitanje sa Turskom treba još bolje treba da regulišemo. Ranije smo dogovorili osam hiljada tona. Ekipa koja je dobila posao danas dolazi u BiH“, rekao je Šarović, prenosi “N1“.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH je u Novom danu govorio i o tome zašto dolazi do zastoja, te je rekao kako ima više razloga, a da je jedan što BiH nije ratifikovala sporazum o slobodnoj trgovini, te da je to više pitanje za našu zemlju.

“U ovakvoj političkoj situaciji nedefinisanoj i ovaj se trebao naći na Parlamentu. S druge strane, negdje se prepliću dva koncepta kada je u pitanju Turska. Najavljuje se koncept oko podrške malim farmama, i to je aranžman koji je zagovaran i ovdje prilikom posjete Erdogana BiH“, kazao je.

Na pitanje kako postići da postoji politička volja u parlamentima je odgovorio: “Ja sam uvijek bio zagovornik toga da institucije funkciniošu a političari neka se dogovaraju o formiraju vlasti i krupnim stvarima. Obaveza svih nas je da poštujemo zakon, da ne uplićemo, da ne ucjenjujemo preko rada i funkcionisanja institucija. Često se zloupotrebljava potreba da institucije funkcionišu u svakom trenutku radi građana. Nekada je u pitanju namjerna, svjesna opstrukcija i sa tim treba prestati. Iako sam jedan od učesnika u ovoj političkoj atmosferi, ja nikad nisam napuštao osnovni princip odnosno da radim svoj posao za koji primam platu“.

Šarović je u razgovoru sa voditeljicom Novog dana Almom Dautbegović-Voloder rekao i da je pitanje zastoja uvoza piletine iz Turske uobičajen postupak Ministarstva i Kancelarije za veterinarstvo, i to ne samo sa Turskom.

Naveo je i kako je BiH ograničila i uvoz svinjskog mesa iz Srbije zbog svinjske kuge, a da je piletina iz Turske dobila zabranu uvoza u BiH samo iz pojedinih objekata koji nemaju dozvolu za izvoz pilećeg mesa.

Ministar Šarović je za “N1” rekao i kako situacija u vezi sa carinom iz Kosova nije ništa kristalnija te da je uvoz i izvoz iz Kosova pao na najniže grane u istoriji.

“Za pola godine smo mislim izvezli 5 ili 6 miliona KM, a dramatično je pao i izvoz iz Kosova prema BiH, i ne iznosi ni dva miliona KM i to je možda onda odgovor onima zašto Kosovu ne uvedemo kontramjere – one su praktično uvedene. Mislim da to nije samo pitanje Kosova i Srbije, to je pitanje opstanka Cefte. Poslije izbora u Kosovu, najavljuje se da bi to bio pravi trenutak za ukidanje kosovskih carina. Cefta će doživjeti krah ako se to ne desi“, mišljenja je.

Evropska komisija odobrila je Bosni i Hercegovini izvoz jaja za preradu na tržište Evropske unije, a Šarović nam je rekao koji je značaj te odluke za BiH.

“To su jaja B kategorije, odnosno jaja za preradu i koja idu u prehrambenu industriju, što je po meni veliki uspjeh. Mislim da ćemo kroz nekoliko mjeseci nakon monitoringa dobiti dozvolu i za konzumna jaja, a nakon toga nam je ostalo i crveno meso“, rekao je.

Ministar je govorio i o sektoru s kojim nije zadovoljan te istakao kako BiH zaostaje po pitanju energetike te da je to nedopustivo.

“Jedan od najpotencijalnijih sektora je u krizi. Vidimo da mnogi energetski projekti stoje, energetika je u krizi, sve je do nas. Mislim da je to nepopravljiva šteta a nekima možda ovakva situacija i odgovara“, naveo je.

Upitali smo ga da prokomentariše trenutnu političku situaciju u BiH te da 11 mjeseci od izbora nemamo vlast. “Bližimo se ranijim rekordima. Mislim da je krajnje vrijeme da tri stranke koje pregovaraju i formalno priznaju da nisu uspjele da formiraju Savjet ministara. Vrijeme je da ova većina, koja je imala najviše šansi da formira izvršnu vlast, kaže da nisu uspjeli, i da prepuštaju da se pokuša formirati nova većina. Imali su mogućnost, nisu uspjeli, ušli su u rovove koji su postali dublji. Alternativa je ta da možda imaju šanse i neki drugi, manje ima prepreka za tako nešto i u ovom trenutku je možda realna opcija da se proglasi neuspjeh, da se odredi prelazni period u kojem bi institucije radile i da se ide ka vanrednim izborima 2020. godine. To je inače ranije bila želja pojedinih političara da se spoje lokalni i parlamentarni izbori i to je po meni prava prilika. Mnogi su za to da se sve resetuje, to je bolja opcija od ove trakavica koja je iscrpljujuća za javnost. Čak mislim da se polako elektriše ta situacija. Za mene bi ovo bio izlaz“.

Loading..

loading...

Facebook komentari