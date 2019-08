Dodik ostao bez podrške SDS-a i PDP-a za vraćanje nadležnosti RS s nivoa BiH

Advertisements

Nakon otkazane sjednice Predsjedništva BiH na kojoj se nije glasalo o Zoranu Tegeltiji, kao kandidatu za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Milorad Dodik je kazao da će sačekati 5. septembar kada “ističe rok važenja” sporazuma trojice lidera, a da će onda Republika Srpska poduzeti određene korake.

Među njima je i inicijativa za vraćanje nadležnosti entitetima te blokiranje državnih institucija. Tako je Dodik najavio da će RS predložiti povlačenje sporazuma o vojsci, sudu i tužilaštvu, indirektnim porezima i svemu onome što su, kako kaže, nametnuli visoki predstavnici.

No, da bi se to dogodilo potrebne su odluke entitetskih parlamenata. Iako je sigurno da će vladajuća koaliciju u RS-u bez pogovora podići ruku za sve što dogodi predloži, čini se da opozicija u ovom entitetu više Dodiku ne vjeruje ni kada su na repertoaru “pitanja od krucijalnog značaja za opstanak RS-a”.

Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić kaže da su teme za NSRS korupcija i kriminal u tom entitetu, a da je Dodikov cilj samo zaštiti ono što je ukrao.

– Nemamo više šta podržati kada je u pitanju Milorad Dodik. Neka on dođe da se zabavimo korupcijom i kriminalom u Republici Srpskoj, u institucijama RS-a i javnom sektoru. To su teme za NSRS. A za Sarajevo imaju institucije koje su izabrane i neka se bave s tim. Što se tiče nas, neće imati podršku. Njegova priča je iz godine u godinu sve veća prevara. To više nije njegova politička borba, već borba da zadrži ono što je jamio. Cilj im je ostati još koju godinu na vlasti da mogu pokupiti i pokrasti što je ostalo malo od RS-a. Ne gledaju da narod odlazi, da pada rast proizvodnje – govori Stanić.

Naš sagovornik naglašava da je Dodikova priča o vraćanju nadležnosti sa nivoa BiH na nivo entiteta notorna glupost i još jedna u nizu laži predsjednika SNSD-a.

“Ko još u to vjeruje? To je notorna glupost koja samo služi za njegovu predstavu. Vidjeli ste njegove sjednice u NSRS. Jedan poslanik se javi i priča 10 minuta, a Dodik priča 300 minuta. To je liječenje kompleksa koje ne može završiti u Sarajevu, pa dođe u NSRS. To su čisti kompleksi.”

Stanić smatra da i kolege iz PDP-a zasigurno dijele stav SDS-a.

– Oni su nama četiri godine spočitavali da smo izdajice. Ako smo mi “i” od izdajica, oni su superizdajice. Oni su sve što je bilo u nadležnosti RS-a svojom rukom prenijeli na nivo BiH, kao i što su donijeli odluke koje nas bez pogovora vode u NATO – dodao je šef kluba poslanika SDS-a.

Za kraj razgovora naglasio je da je Republika Srpska svakim danom sve zaduženija i siromašnija, te dodao da je žalosno što ljudi iz SNSD-a javno govore da je budžet u suficitu, a situacija sve bolja.

– Evo kakva je situacija u RS-u u odnosu na FBiH. Kolika je naša prosječna penzija – u FBiH je minimalna, plata policajca u RS-u je 700 – 800 KM, a u FBiH 1.800 KM. Penzija policajca u FBiH je 800 – 900 KM, a u RS-u 400 – 500. To dovoljno govori kazao je.

Predsjednik opozicionog PDP-a Branislav Borenović je izjavio da nije poznato šta konkretno znači Dodikova najava.

– Mnogo puta smo imali ovakvih “bombastičnih” najava koje nisu imale neki krajnji epilog. Mislim da politika hazarderstva, inaćenja i sukoba ne vodi bilo kakvom napretku u ovoj zemlji. Poznato je kako se mijenjaju odluke u skladu sa ustavnim nadležnostima, a ako SNSD ima dogovor da nešto promjeni sa svojim novim koalicionim partnerima SDA i HDZ BiH, imaju tu novu parlamentarnu većinu, dovoljno ruku, pa neka mijenjaju. Što se tiče NSRS tek kad vidimo materijale i šta se u njima nalazi donijet ćemo odgovarajuće odluke. Nemamo namjeru biti neko ko će ispunjavati želje onima koji su isfrustrirani samo zato što nisu dobili fotelju ili neku poziciju. A posebno nećemo biti faktor koji će proizvoditi nestabilnost i tenzije te ugrožavati i tako težak i turbulentan život građana – rekao je, prenosi “Hayat“.

