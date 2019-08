STANIVUKOVIĆ POZIVA DRAGIČEVIĆA: Može li Davididov otac UZDRMATI političku scenu RS

Advertisements Loading..

Otac ubijenog mladića Davida, koji je mjesecima predvodio nezadovoljne građane na Trgu, najavio je da od septembra ulazi u političke vode.

– Politika mi je ubila dijete, protjerala, nastavlja s progonom moje porodice i grupe “Pravda za Davida”. Jedini način da zaštitim porodicu, svoju kćerku, grupu jeste da uđem u politiku. U septembru će sve biti jasno, bar će pozicija i opozicija imati alternativu. Za pravdu i istinu za Davida, Dženana i svu djecu BiH, ja idem do kraja, a vi vidite. Za bolje sutra. Pravda za Davida, idemo do kraja – poručio je na društvenim mrežama, a za “Srpskainfo” kratko je prokomentarisao da će svi detalji biti poznati javnosti na vrijeme.

Grupa “Pravda za Davida” čiji članovi duže od godinu dana traže istinu o smrti 21-ogodišnjeg mladića, na Fesjbuku ima više od 259.000 pratilaca.

Davorovu objavu o ulasku u politiku mnogi do njih su pozdravili riječima da građanima treba stranka koja će ujediniti ljude, boriti se za njihova prava, a ne igrati na kartu nacionalizma.

Podsjetimo da je Dragičević još prije dva mjeseca najavio da će osnovati partiju, a političkog analitičara Nebojšu Tojagića pitali smo kakav će uticaj novo ime imati na političku scenu u gradu i šire.

– Nisam siguran da ta politička opcija bez jasnog programa, kvalitetnih ljudi, jake infrastrukture, uopšte može iznjedriti zadovoljavajući izborni rezultat. Moramo biti svjesni činjenice da je cijela priča oko “Pravde za Davida” bila vezana za Krajinu, područje Banjaluke, Gradiške i okolnih mjesta, što idete južnije i istočnije priča postaje manje poznata i aktivnosti cijele grupe su slabije. Ne znam kakva su njegova očekivanja, da bi mogao napraviti bilo kakav izborni rezultat čak i u Čelnicu, a kamoli dalje od Krajine – govori Tojagić.

Vrlo je kratko vrijeme pred Dragičevićem za organizaciju, dodaje Tojagić, tim prije što se nalazi u Austriji. Svoj angažman morao bi početi već od jeseni, jer ga svako dalje odlaganje dovodi u cajtnot.

– Teško je voditi partiju sa tolike distance, jer kada pogledate svi lideri se manje- više vezuju za Banjaluku da bi se mogli pojavljivati u medijima i slično. Naravno da političko djelovanje zahtjeva prisutnost na terenu, obilazak ljudi, mjesnih zajednica kada je riječ o lokalnim izborima, ukazivanje na lokalnu problematiku, a ne samo ponavljanje iste priče – govori Tojagić koji eventualnu novu stranku ne vidi kao reprezantivan politički faktor, niti vidi mogućnost njegovog zajedničkog delovanja sa opozicijom.

S obzirom na priče kako je upravo na “Davorov račun” opozicija u Banjaluci izdejstvovala mnogo glasova, komentar smo potražili i od PDP.

Sudeći po izjavi predsednika GO Draška Stanivukovića, u ovoj stranci Dragičevića upravo pozivaju na saradnju i zajedničko djelovanje.

– Prije svega podržavam učešće u političkim procesima bilo kog pojedinca, smatram da je to neophodno ako hoćemo bilo kakve promjene. Davorova najava za ulazak u politiku u Banjaluci i Srpskoj nije usamljena, imamo i odbornike Mirnu Savić-banjać i Sašu Lazića koji su isto u procesu forimranja pokreta ili stranke što će takođe dati novu političku dimenziju, i srećan sam zbog toga. Svi koji nisu zadovoljni sistemom treba da se udruže. Treba da shvatimo da samo zajedno, jedinstveno i kao jedan širi front možemo ovaj sistem promijeniti, jer zasebno nikakav rezultat nećemo napraviti. Jedinstvo je impertiv, i manje je važno ako neko između sebe nekog ne podržava jer nam je ideja, cilj i vizija viša i treba biti iznad bilo kakvih pojedinačnih animoziteta- zaključio je Stanivuković.

– Većina ljudi na žalost funkcioniše i stranke doživljava kao Zavod za zapošljavanje, ja tebi glasove i aktivnost na terenu, a ti se meni onda revanširaš na ovaj ili onaj način. To je, nažalost, političko pravilo broj jedan, i ako niste u mogućnosti to da odradite vas nema. Politika je zbir interesa, većina ljudi ovdje glasa isključivo zbog interesa, vjerujem da će biti onih koji glasaju iz patriotizma, idealizma, ali to je ipak manjina – upozorava Nebojša Tojagić.

