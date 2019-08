Husnija Kamberović: “Ukoliko se ne imenuje mandatar, ulazimo u veliku neizvjesnost”

Advertisements

Poziv Naroda i pravde povodom održavanja Parade ponosa?

“Očekivalo se i moglo očekivati da će ljudi iz Naroda i pravde reagovati jer su pozivani da se izjasne o tome, Konaković je mudro ćutao. Prozivali su ih da se oglase povodom te parade i moglo se očekivati da će on reagirati. Vidjeli ste da to saopćenje nije bilo izravni poziv na zabranu, ja bih rekao da je on pod pritiskom morao reagirati i našao neko rješenje, u biti populističko. On poziva organizatore da razmisle, ne govori o zabranjivanju“, kazao je Kamberović i dodao:

“Kada je riječ o paradi, nije u pitanju samo iskazivanje se*sualne orijentacije, nego ljudskih prava i prava na različitost. Obilježje demokratskog društva je život u različitostima. Totalitarna društva, fašizam se ne prilagođava životu sa različitostima, nego takve eliminira. Kako se Hitler odnosio prema gay populaciji? On ih je likvidirao“.

Jesmo li demokratsko društvo?

“Nemamo drugog pravca osim da budemo demokratsko društvo. Drugdje u svijetu je to normalna stvar. Ja sam u Berlinu prisustvovao kada su parade, čitav grad je blokiran, ne zato što žele blokirati promet nego pokazuju da su tu, da su prisutni. Drugi ljudi ih prihvataju kao nešto drukčije, što pokazuje stepen zrelosti određenog društva. Ja ne vidim tu ništa strašno, mislim da se neće ništa desiti pogotovo iz sigurnosnih razloga“, kazao je Kamberović, piše “N1“.

Kada je riječ o najavljenoj sjednici Predsjedništva BiH gdje je najavljena tačka dnevnog reda u vezi sa imenovanjem novog mandatara Vijeća ministara BiH, Kamberović kaže:

“Dodik kao da je dobio sva zelena svjetla za budućeg mandatara, dobio sve preporuke da mu je kandidat zakonski čist i tu je Dodik korak ispred. Ide na sjednicu Predsjedništva i nije skroz jasno kakva će biti. Imamo izjašnjavanja Komšića i Džaferovića, mislim da su oni pred velikim dilemama. Možda je Komšiću lakše jer mu stranka nije sudjelovala u konsultacijama za razliku od Džafeorvića. Ukoliko ne dođe do imenovanja novog predsjedavajućeg VM BiH, ulazimo u stvarno jednu veliku neizvjesnost. Neki ljudi su bili spremni da ovu političku krizu produbljuju i dalje s tezom da je bolje i ovakva kriza nego da nemamo plan za NATO. Treba vidjeti šta o tome NATO stvarno misli, koliko je njima stalo da mi uđemo u taj savez“.

