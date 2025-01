Izetbegović: Nećemo u vlast sa SNSD-om, Konaković je jedan prevrtljivac

Izetbegović odgovara i na pitanja zašto ga je Dodik zvao, hoće li Dodik biti izbrisan iz vlasti i kako. Hoće li se Čović distancirati od Dodika, zašto traži smjenu Konakovića i zbog čega bi Konaković mogao tužiti Izetbegovića.

Svjedoci smo političkog zapleta na državnom nivou. Trojka je odlučila da prekine koaliciju sa SNSD-om. Opravdanje za to – jer SNSD blokira evropski put. Je li se to moglo prije? I zašto se nije uradilo prije?

Dakle, pitanje je za Trojku zašto su uopšte ušli u takvu kombinaciju. Zašto su dali sve šta su dali SNSD-u. I sad kad kažu da će ih izbaciti iz vlasti, pa oni su već 90% pozicija dali koje više ne mogu da vrate. Čitavu strukturu su omogućili SNSD-u i HDZ-u, pojačanu infrastrukturu državnu, kakvu oni nisu imali prije. A zašto sada? Pa, zato što se već vide izbori 2026. I potrebna im je prepirka sa SNSD-om. Dakle, sad su im potrebni politički poeni. Kad su trebale fotelje jednima i drugima, kad su trebali neke stvari koje im donose imenovanja stotina ljudi – tada su sarađivali – i lagali i sebe i nas da se Dodik promijenio, da će biti dobro, da ćemo napredovati na evropskom putu. Sve je u zastoju, sve je u limbu. Narod se nervira, glasači se nerviraju i sad počinje svađa, stari mehanizam, hajmo se među sobom napadati, da bi jedni i drugi spasili se na idućim izborima.

Hoćete da kažete da od ove smjene nema ništa? Izbacivanje SNSD-a iz vlasti?

Mislim, uz pomoć SDA vjerovatno će dio toga biti izbačeno gore na samom vrhu. Ovo što je po dubini, što je možda i važnije, će ostati.

A kako će ostati kad gospodin Konaković kaže da će bagerom počistiti kadrove SNSD-a?

Ma, pustite vi šta Konaković priča. Konaković jedan dan priča jedno, drugi dan priča drugo. Nema tome pet dana kako je on ismijavao kao djetinjastu ideju Sabine Ćudić da se krene na SNSD. A onda kada se preračunao, kada je vidio da je vrijeme za sukob sa SNSD-om, onda pokušava da on postane glavni jurišni komandant toga napada na SNSD. Dakle, Konaković je jedan čovjek koji mijenja stavove. Faktički jedan prevrtljiv političar koji nikada nije ni trebao doći na poziciju koju je zauzeo.

Svjedoci smo da je u Parlamentu došlo do smjene kadrova SNSD-a. Kadrovi SNSD-a su u Vijeću ministara i kadrovi SNSD-a su u Domu naroda. E, kako ‘gumicom pobrisati’ te kadrove? Kako to planira Trojka?

Opet pitanje za njih. Ja ne vidim da tu Trojka išta može. Bez SDA ne bi bio smijenjen ni Radmanović, ni Nešić. Dalje, vidjeli smo kada su bile smjene, hvala Bogu, uspješno urađene u komisijama zajedničkim dva doma Parlamentarne skupštine BiH. Dakle, suzdržan je bio predstavnik NiP-a, gospodin Ademović. SDA je to iznijela. Dakle, ne može Trojka ništa bez međunarodne zajednice, bez SDA, bez toga da im se pomaže u tim stvarima, a mi hoćemo pomoći da se sve u toj truloj strukturi – mijenja.

Na koji način sada hoćete da pomognete Trojki?

Mi nećemo pomagati Trojki, mi ćemo pomagati narodu.

Na koji način? Kako će se SDA postaviti sad na državnom nivou?

Sve što dođe na smjenu će SDA podržati. Jer su proizveli jedno živo blato u kojem se i oni i mi i narod davimo. Krajnje je vrijeme da se ta stvar prekida. SDA će, dakle, da glasa za sve smjene. I da inicira smjene.

Hoćete li vi, SDA, biti dio vlasti na državnom nivou?

Ne bih rekao. Dakle, dok se potpuno ne promijeni odnos aktera, dok ne dobijemo jedan odgovorni odnos, u odnosu na stanje, na stabilnost Bosne i Hercegovine. Dok ne prestanu udari, klanovi udara na Bosnu i Hercegovinu, dok ne dođu jedne zrelije politike i političari koji su u stanju da nose zrele politike, da se napravi stabilnost, sigurnost, mir, razvoj ekonomije i napredak na evropskom putu, da se to definitivno zna da će se to tako dešavati, SDA neće ući ni u kakve avanture. Mi možemo samo učestvovati u tome da se to sve skloni i poruši i da se onda gradi iznova.

Zbog čega vas onda Trojka optužuje da spašavate Dodika i da ste već napravili tu koalicionu većinu?

Pa, to su te laži političara. Dakle, optužite druge za ono što vi radite. Mi smo presudili sastavu zajedničkih komisija, a predstavnik NiP-a je bio suzdržan. Dakle, Konaković je prije pet dana ismijavao gospođu Ćudić, sada on pokušava da na tome profitira, da on bude vođa navale protiv SNSD-a. Politički je procijenio da je vrijeme da se krene sa pripremama za izbore 2026. Uvjerit ćete se da će SDA principijelno ostati do kraja onako kako je govorila i prije dvije godine, i prije 20 godina. Dakle, nema podrške niti saradnje sa onima koji prave planove rušenja BiH.

Hoćete da kažete da sa SNSD-om trenutno nećete ići u vlast?

Trenutno sasvim sigurno nećemo. Dakle, da se SNSD sad promijeni, da naprave ‘salto mortale’, godinu i po pred neke buduće izbore, ne vjerujem – oni će ustrajati na svojim politikama. Mi sa takvima sigurno nećemo. Nećemo dopustiti da nas se prevari i zavara. Nije SDA borac za vlast. Danas je vlast samo poluga kojom možete popravljati stvari u zemlji. Dakle, kad takva poluga se mogne napraviti, tada ćemo, naravno, ući u vlast. A ko će drugi nego SDA. SDA je najjača, najbrže rastuća stranka u BiH i mi moramo ponijeti te procese, ali ne vjerujem, mislim da su šanse skoro nikakve da to bude prije 2026. godine.

Ako kažete da ćete glasati za svaku smjenu, a krenulo se sa smjenama, svi podnose neke inicijative za smjenu, ko će onda činiti tu vlast na državnom nivou? Ili će ovo biti neko zaleđeno stanje do 2026. godine?

Ako bude zaleđeno stanje, oni su ga proizveli. Neka se ne ljute na opoziciju što je protiv ovakve vlasti. I narod je protiv ovakve vlasti. Neka se izvole preračunati, presložiti, popraviti možda. I zarad sebe, i zarad izbora, i zarad naroda. Neka rade drugačije, neka prestanu s ovim što rade. Jer mislim da je to činjenica. Ne trebamo mi uopšte dokazivati da je ovo najgora vlast od Dejtona do danas. Da nikad nismo imali ovakvu situaciju. Pravo živo blato političko živimo.

Hoće li HDZ u ovom momentu prekinuti koaliciju sa SNSD-om zbog stavova Trojke?

Neće. Dakle, nisu glasali čak ni za smjenu Nešića. A Dodik nije glasao za smjenu Galića. Oni podržavaju jedni druge, čak i na takvim stvarima. Jer je neupitno da bi trebali biti, naravno, za smjenu kriminalaca. A kamoli da razbije jedno partnerstvo koje traje 20 godina. On će se držati skupa. Čović se može izmaknuti Dodiku, ako ovaj bude zbilja padao. Ako se dese presude, ako se dese sankcije, ako se dese bonske ovlasti koje ga uklanjaju iz politike, tad će se gospodin Čović mijenjati.

A hoće li sad u ovom momentu?

Ne, godina i po dana i ništa. To će brzo proći. Ostat će uz njega.

I spasiti tako Dodika da ostane u vlasti na državnom nivou?

To će sve biti jedan limb, jedan zastoj. Dakle, jedna blokada. Nažalost. I oni koji su kreirali to stanje, sa Trojkom umjesto SDA, i ta Trojka koja je poslije toga servilno predala pozicije, i sama sebi svezala ruke – krivi su za to stanje.

Ko je kreirao stanje sa Trojkom da sad u ovom momentu prekine koaliciju sa SNSD-om?

Trojki je trebao SNSD i HDZ da ih, kako kaže Dodik za Konakovića, da ga unesu na fotelju. I oni su to uradili. Dakle, oni njima četvrtoga u Domu naroda, oni njih unesu u fotelje koje im ne pripadaju po izbornom rezultatu. Pri tome im pomogne dio međunarodne zajednice nasiljem nad Ustavom, uklanjanjem volje većine stranaka koje predstavljaju većinsku bošnjačku volju. Jedni druge pomažu u tome. Dakle, ide Vukoja u Ustavni sud, ide i zgrada kumu, ide produžetak mandata Čovićevom zetu. I u toj trgovini Trojka je slabo prošla. Dali su pozicije koje su umanjile kapacitet i mogućnost faktički probosanskog bloka svedenog na Trojku da se brani u ovoj situaciji. Državom vlada spreg SNSD i HDZ. U Federaciji se ništa ne može desiti bez Čovića. Dakle, Čović koji predstavlja nekih desetak posto glasova i parlamentaraca zaustavlja šta god hoće. I to su mu dozvolili. I neka se sada ne ljute na SDA što im u tome svemu neće pomagati i omogućiti opstanak toga. Dakle, gdje god se mogne bilo kakva smjena desiti – SDA će biti za smjenu.

Trojka je prekinula koaliciju sa SNSD-om. I kažu da s njima više ne žele da sarađuju. S druge strane, Dodik kaže da je Trojka bila izvođač radova, da su od njih dobili ono što su htjeli i da im više ne trebaju. Ko kome ne treba?

Pa, vidite, trebali su oni jedni drugima. S tim da je u toj trgovini puno bolje prošao SNSD i HDZ nego Trojka, i nego bošnjački, probosanski blok. A jedni drugima su trebali. Tri predsjednika stranaka su dobili tri fotelje. I otprilike to je to zašto su prodali Autoceste, pozicije u Ustavnom sudu, Fond za okoliš, Upravu indirektnog oporezivanja i da ne nabrajam dalje. Dakle, stotine su još po dubini dali pozicija i ova dvojica aktera starih političara bolje puno istrgovali od Trojke. Trojka se zapetljala. Trojka vidi da će definitivno izgubiti na sljedećim izborima. To se osjeća. I sad povlači neke panične poteze. Evo, recimo, nepripremljena odluka u vezi s minimalnom plaćom, napad na SNSD, oni će da bagerom uklone SNSD itd. To su ti neki pokušaji nekih obrata koji mogu spasiti ili umanjiti pad na idućim izborima.

Dodik Vas je kontaktirao. Šta je tražio od Vas i kakav je odgovor od Vas dobio?

Dodik je meni čestitao Novu godinu, raspitali smo se za zdravlje – Dodik je imao ozbiljnu operaciju, ja manje ozbiljan zahvat. I očigledno želi da otvori komunikaciju. Da možda pošalje poruku i drugoj strani – Trojki, da ima kanal i sa mnom. Pa dobro, možemo čestitati Nove godine.

Nova godina je bila prije mjesec dana, a da Vas zove baš u danima kada se SNSD izbacuje iz vlasti, to je malo čudno.

Neću ja nikome odgovoriti na takav način. Znate, ko mi čestita Novu godinu, dobit će od mene čestitku, ko je personalno, pitat ću ga za zdravlje i to bi bilo sve.

Je li tražio od Vas da ne glasate za smjenu kadrova SNSD-a?

Nije. Uopšte nismo ušli u takve detalje.

Je li Vas ovih dana kontaktirao gospodin Čović i razgovarao sa Vama?

Nije. Čović i ja se nismo čuli godinama.

Hoće li opozicija RS-a biti dio vlasti na državnom nivou?

Ne znam. Ako imaju dovoljno ruku, neka budu.

Hoćete li Vi glasati u Parlamentu da opozicija RS-a bude dio vlasti u Parlamentu, u Vijeću ministara, u Domu naroda, ako do toga dođe?

Opozicija je opozicija. Dakle, mi nećemo podržavati ništa gdje mi nismo uključeni. Ako imaju snage i dovoljno ruku da vode, da naprave novu vladu, novo Vijeće ministara, da naprave kompletno novu strukturu, neka to urade. A nešto gdje ovise o opoziciji, mislim da im ne bi bila ni pametna razlika. Oni moraju dovoljan broj ruku imati. Da budu izabrani, pa da poslije toga smijene Vijeće ministara, pa da uspostave novo. Tu im treba HDZ, a ne SDA. Ako mogu tu stvar da urade, neka urade. Mi ćemo biti za to da se naprave smjene, da se raščisti prostor.

Vi jeste za smjene. Ali kada se bude glasalo o imenovanju nekih novih struktura?

Nismo ni za kakve improvizacije. Treba promjena odnosa prema državi. Dakle, akteri koji vode državu treba da promijene svoj odnos. Ne mogu udarati na temelje države. Ne mogu udarati na mir u njoj. Ne mogu udarati na Dejtonski mirovni sporazum. Ne mogu uraditi stvari koje brani Ustav, koje brani zakon, ne mogu te stvari raditi. Ako uspijemo napraviti konstelaciju odgovornih političara, unutar toga imati i SDA kao najjaču političku stranku u BiH, tada možemo eventualno nešto uraditi, ali mislim da su jako male šanse. Ostalo bez nas.

A ko su te nove snage, gdje biste vi bili dio vlasti?

One koje su spremne potpisati da će prestati svaki udar na BiH, da ćemo se potpuno posvetiti onome što je dobro za BiH, za njene građane. Precizirati šta ćemo uraditi nakon toga – evropski put, NATO put, ekonomija, sigurnost, stabilnost, borba protiv korupcije, 14 evropskih prioriteta itd. Dakle, mogu se mijenjati ili akteri, ili akteri mogu mijenjati svoje politike. Ne vjerujem da je SNSD u stanju napraviti taj ‘salto mortale’. Jer je toliko zagazio s ovim svojim politikama i dobivao na njima izbore, da neće odustati, tako da ne vjerujem da se to s njim može raditi. Vjerovatno je alternativa opozicija u RS-u i to tek za godinu i po dana. Šta ja mogu, oni su proizveli ovo živo blato, ja ga popraviti ne mogu.

SNSD je pokrenuo inicijativu za smjenu ministra vanjskih poslova Konakovića. I to zato što je gospodin Konaković uputio inicijativu za proglašenje 9. januara danom žalosti. Da li biste u ovom slučaju podržali smjenu Konakovića?

Ne. S tim argumentima – ne. Prije godinu dana Konaković je rekao da je to nebitna stvar – evo, sad će jedni 9. januar da dovode u pitanje, kroz dva mjeseca će drugi da dovode 1. mart – stavio je to u istu ravan, kao da je to jedna efemerna irelevantna stvar, da se ne treba time baviti. A onda godinu dana iza, sad kad je procijenio da treba napasti na SNSD i na sve što radi SNSD, čovjek je smislio da to treba biti dan žalosti. Konaković je jedan prevrtljivac. Dakle, čovjek koji nikada nije trebao da sjedne na poziciju na koju je sjeo. Konaković ne zna ko mu je bio mentor na odbrani diplomskog rada. On se Bogom kune da zna ko je bio mentor, samo da izađe, da završi emisija pa da on obavi neki telefonski razgovor, da vidi ko je spreman dalje da s njim učestvuje u lažima oko toga. Dakle, Konaković je lažov i petljanac. Nije dostojan te pozicije koja ga je zapala, do koje je došao malim izdajama, guranjem ljudi u zatvor, manipulisanjem sa pravosuđem.

Ali to su teške optužbe…

To su teške optužbe i sve je to istina, neka me tuži sudu. Vrijeme je da se razobliči Konaković. Čovjek koji nema diplome, čovjek koji petlja, čovjek koji je izdao poziciju svog naroda, koji je izdao svakog s kim je sarađivao. Sad će ga upoznati SNSD i HDZ. Sad počinje HDZ ovakve stvari da govori o njemu. Dakle, to su naši razlozi.

Kako je izdao poziciju svog naroda?

Tako što je dao sve te pozicije koje pripadaju njegovom narodu zarad svoje fotelje.

A dobro, a kad čujemo Konakovića, kad čujemo ljude iz Trojke, oni kažu da je SDA sve to dala i više SNSD-u i HDZ-u pa su oni povratili.

Nije tačno. Tu su brojke. Autoceste su pripadale SDA. Fond za okoliš je pripadao SDA. Kako smo mi više dali?

Pa dobro, te institucije su dali, vjerojatno su druge dobili.

Koje su dobili? Šta su dobili? Zašto su glasali za Vukoju? Za čovjeka koji nema dana iskustva u pravosuđu. Da uđe u najbitniju poziciju, odakle se brani, kada jednog dana ne bude OHR-a, Ustavni sud je zadnja instanca koja brani ustavno-pravno uređenje i sigurnost u BiH. Zašto su to dali? Samo zarad svojih fotelja i vidimo dokle smo došli, kakvu smo vlast dobili. Dva mjeseca se ne pomiče na Jablanici tamo. Treba neki Cengiz da dođe, sram ih bilo! Privatna firma iz Turske da uradi posao države. To je ta naša vlast. Pogledajte to sa tom minimalnom plaćom. Nikakve pripreme. Znate šta im je bila sva priprema? Skontali su da su privrednici Bosne i Hercegovine, koje država nikad nije dovoljno pomagala, koji su sami izrasli, zaradili neke četiri milijarde više nego ranije i sad im to treba uzeti. Dakle, dio toga dati minimalnu plaću, natjerati ih na tu stvar, pa time dobiti političke poene kod gladnog naroda, a bez promjene Zakona o doprinosima, a dio toga uzeti sebi, napuniti budžete.

Ali dobro, ta minimalna plaća treba radnicima.

Naravno, treba i veća, samo treba priprema za to. Ne možete vi ‘ubiti’ privrednike, i sebe i svoju nesposobnost, skrpiti budžete kroz jednu otimačinu te vrste. To je bila takva otimačina. Oni su povukli potez i sad će da se popravljaju. I to pod pritiskom će da smanjuju doprinose, onaj dio koji su kanili gurnuti u budžete, i sebe faktički vaditi kroz to. To je bio vrlo neodgovoran, nepripremljen, sebičan potez Vlade. To je bio čisto politički potez. Idemo mi povući ovo pa će ljudi biti zadovoljni s nama jer smo im povećali to na 1.000 maraka. A šta će poslije – domino efekt, povećavanje plaća, poskupljenja i otpuštanje ljudi, baš ih briga. Sad će se popraviti u hodu. I hajmo se pobiti sa Dodikom i SNSD-om, slijede nam izbori i hajmo mi ovo sve razbiti. Hajmo sve zaustaviti. Nema nastavka evropskog puta. 5. mart je neki rok za Plan rasta. Baš njih briga za to. Konaković nam ne zna nabrojati ni koje su zakone donijeli. Ne zna ko mu je bio mentor, ne zna nabrojati sedam zakona koje su donijeli. Ne zna takve stvari.

SDA i DF su pokrenuli inicijativu za smjenu gospodina Konakovića. Zbog čega? Zbog ovog navedenog sve ili?

Pazite, ovo je jedan, da tako kažem, širi okvir. Po meni, prije svega, on jednostavno nije dostojan pozicije na koju je došao. On je čovjek koji je faktički predvodio, on je bio pivot ovoga svega pri toj manipulaciji i sa međunarodnom zajednicom, i sa SNSD-om, i s HDZ-om. On je osmislio tu čitavu stvar, on je motor toga svega bio što nas je dovelo ovdje dokle smo došli. E sad, ono što smo mi naveli, odnosno Klub poslanika je naveo, su tri elementa. Po meni, ima 33 još možda i važnija problema s Konakovićem. Ukazali smo vezano za Sky aplikaciju i za njegove kontakte sa narko kartelima.

Vi hoćete stvarno da Vas Konaković tuži?

Neka me tuži. Za presudu Kovačević, gdje je on poslao, mimo mandata, faktički reprezentaciju HDZ-a da predstavlja BiH. Nemate nijednog Srbina, nijednog Bošnjaka u njoj. I konačno ovaj debakl gdje se nekoj familiji, kumovima namještao posao, koji nemaju reference i zbog toga i propao samit u Neumu. To su tri elementa koja su neupitna i koja je SDA pobrojala. Po meni, ima i bitnijih stvari od toga.

To vam se može spočitavati, da sad, pošto ste pokrenuli inicijativu za smjenu Konakovića, da su se SDA i SNSD udružili da smijene Konakovića.

Konaković može da priča svašta. On ne prestaje da priča. Ljudi više njega ozbiljno ne shvataju. Jedno vrijeme su mu kao nešto i vjerovali i sad čovjek doživljava pad. U Sarajevu je 50% glasova izgubio NiP. Dakle, šta on priča – se više ne vjeruje. Neka priča šta god hoće. Mi smo smijenili i Radmanovića i Nešića. Digli smo ruke, bez nas to ne bi išlo. Prema tome, ako ljudi hoće unatoč tome da vjeruju njemu, neka vjeruju. Sve mu manje vjeruju. Umorio je ljude.

Umorni su i građani od ovakve politike i ovakvih političkih previranja. Šta se može desiti? Je li mi idemo u kompletnu blokadu državnih institucija ili kako se mnogi pozivaju, očekuju ako zaista do te blokade dođe da visoki predstavnik reaguje? I hoće li visoki predstavnik reagovati, bar kad govorimo o ovom državnom nivou?

Mi pozivamo 15 godina pravosuđe i međunarodnu zajednicu da rade svoj posao. Ne mogu ljudi biti van zakona. Ne može se vladavina zakona primjenjivati na kompletno stanovništvo BiH, a na pojedine političare koji su utjecajni, kojih se neko boji, koji mogu problem napraviti, da se ne primjenjuje zakon i Ustav. A znamo da je to tako. Dakle, međunarodna zajednica je davno trebala koristiti bonske ovlasti da zaustavlja neke stvari. Sad kad su se kola zakotrljala, kad su dobili zamah, teško je to zaustavljati. Ali prije ili kasnije će se mora suprotstaviti. Inače će stvari da odu u krizu i možda u sukobe. Prema tome, ja očekujem, kroz čitavu ovu godinu da se nastave blokade. Da se dovedu stvari do toga da u Domu naroda SNSD napušta sjednice. Bez trojice ne ide. I da na kraju krajeva, povuku se bonske ovlasti i da se ta stvar mijenja. Da ne bude više trojica, dovoljna su dvojica ili već kako se odluči. Da se nađe način da se deblokira. I rad Ustavnog suda, nije blokiran, ali moraju se ljudi natjerati da rade svoj posao. Republika Srpska je dužna da imenuje sudije. Dužni su da dođu u Dom naroda. I očekujem konačno da dođe do odlučnosti međunarodne zajednice i pravosuđa. Dakle, da ne bismo imali veće probleme. I ovako su dopustili da problemi narastu enormno.

Iz SNSD-a mogu da kažu da i bošnjački delegati nisu dolazili u Dom naroda i da su ga blokirali. A to je bilo kada je zakon o Ustavnom sudu trebao doći na Dom naroda.

Nama nije u prirodi da radimo takve stvari. I mi smo s velikom nelagodom kočili to jer nije bilo drugog načina. Pa čak i da napravimo dramu malo od toga. Da se vidi koliko je to bitno. Da mi nećemo ni da raspravljamo o tome da se slabi dalje Ustavni sud, da se etnički dijeli. Nama je to problem. Stomak nam je protiv toga – da mi nešto blokiramo. Samo smo dva puta u 20 i nešto godina prihvatili se toga mehanizma. Ali Dodik će to raditi sa smiješkom na licu. On voli zastoj, voli blokadu, voli da dokazuje da nam ništa ne ide.

A može li Dodik iskoristiti situaciju i da kaže ok, da njegovi delegati dolaze na sjednice Doma naroda kada se radi o nekim zakonima koji njima odgovaraju, a kada se pojavi zahtjev za neku smjenu, da se tad ne pojavi?

Mislim da ne može hronološki postavljene stvari mijenjati, preskakati. To mora biti hronološki na nekom redu. Neće moći mimoići neke stvari. To kad dođe na red, on to neće moći da odgodi, pa da nešto preko reda radi drugo.

Ko nama u konačnici sad predstavlja vlast na državnom nivou?

Pa, evo ova posvađana ekipa. HDZ, SNSD, Trojka. Još uvijek oni sjede u Vijeću ministara, ne vidimo zahtjeve za smjenu, barem ne od Trojke. Još uvijek je to jedna struktura koja je skoro potpuno disfunkcionalna. Koja počne da se međusobno svađa, koja se svađa i sa HDZ-om. Tužio je Konaković ovu Krišto da je ona kriva za stvari koje pripadaju nekom ko se bavi međunarodnim odnosima.

A može li se desiti da sve završi na ovome? Samo smjena Radmanovića, smjena u ovim komisijama i kraj priče?

Zavisi šta hoće Dodik.

Je li sve zavisi od Dodika?

U velikoj mjeri. Dakle, svako od njih ima kočnicu, samo što bošnjačka strana ili probosanska strana ne voli da zaustavlja državu. A Dodik voli.

Kako će se ova situacija sa državnog nivoa reflektirati na koalicione odnose unutar Federacije između HDZ i Trojke?

Ne bih rekao da će se osobito reflektirati. Zato što je HDZ dobio baš komad kolača kakav nikad nije imao i još se nada nekim stvarima – izbornom zakonu. Mada vjerovatno se šanse rapidno smanjuju kako se približavaju izbori. Zašto bi Čović mijenjao nekoga ko mu je isporučio sve, ko je vrlo kooperativan, ko je vrlo servilan na kraju krajeva. Jednu garnituru koja se slabo i snalazi.

Pokazao je nezadovoljstvo saradnjom između Trojke i HDZ-a i to po pitanju Južne interkonekcije kada je rekao da se partneri ne preglasavaju. A znamo šta je tražio po pitanju Južne interkonekcije.

Pa, znamo. On će pokušavati dalje da zavlada s tim. Mada je na prijedlog SDA prošao zakon, oba doma. On još uvijek ima mehanizama da koči stvari. Mi možemo i napraviti interkonekciju do granice, ako Hrvatska neće svoj dio da uradi… Ako neće eksproprijacije da urade neke opštine koje su pod kontrolom HDZ-a, ne možete graditi jer nemate dozvolu. Dakle, on ako bude htio da koči i da zaustavlja, tu ga onda mogu samo stranci natjerati.

Šta se dešava unutar same Trojke?

Mislim da počinje međusobno optuživanje. Jer stvari ne idu dobro.

SDP se nekako drži sa strane i drži tu svoju politiku. Imamo stalne varnice između NiP-a i Naše stranke.

SDP nije pao na ovim zadnjim izborima. SDP je čak 1 ili 2% pojačao rezultat. Naša stranka polako nestaje. U Sarajevu se prepolovio NiP, tako da su oni nezadovoljni svim time. I oni pokazuju nervozu i počinju među sobom da se svađaju i potrebne su im prepirke, sa Dodikom možda i sa Čovićem u jednom momentu. Dakle, nažalost, jedna opšta svađa, opšta prepirka, dakle, opšti zastoj. I vidjelo se to kada su ulazili u ovu kombinaciju. Sami su sebe lagali, lagali su i narod da se Dodik promijenio, da će biti bolje. Da je problem bio u SDA, da mi nismo znali s njima. Evo, vidimo kako ovi znaju.

A Dodik? Isti, stari, novi?

Gori, nažalost. Dakle, ovo sve od pada aprilskog paketa polako hvata ubrzanje. Sad već imamo odluke ‘svesrpskog sabora’, imamo direktne udare. Tamo neka komisija koja je zadužena da priprema otcjepljenje RS-a.

Po prvi put je američka administracija jasno naznačila da je Dodik formirao komisiju za otcjepljenje. Tužilaštvo ne radi ništa. Koliko je to opasno?

Ipak su se pokrenuli. Dakle, prvi put vidimo da se pokreću na takve stvari. Morat će pravosuđe da radi svoj posao, morat će međunarodna zajednica da obavlja mandat koji ima, ništa više od toga. Da pomognu da se ljudi urazume dok nismo otišli u sukob.

Nama je taj evropski put sad u ovom momentu toliko daleko, hoćemo li se maći sa ove mrtve tačke?

Pokušavaju zamoriti BiH. Pokušavaju zamoriti nas koji smo za normalne odnose u BiH. Mislim da će se oni prvi zamoriti.

Ko?

Strana koja destabilizira BiH. Koja priča o otcjepljenjima. Koja radi protuustavne referendume. Koja negira genocid. Koja radi apartheid na 49% teritorije Bosne i Hercegovine. Mislim da će se umoriti. I da je 2025. godina neke katarze, nekog sazrijevanja, nekih odluka, nekih promjena. Nadam se da će se naći jedna kritična masa u srpskom korpusu koja će biti spremna za neke normalnije odnose u Bosni i Hercegovini. A ova Trojka je zaista za otpisati. Jedino što je bilo vrijedno u ovom mandatu jeste što su ljudi probali šta je alternativa. Što su imali priliku vidjeti one koji vole da kritikuju, pametuju, obećavaju.

U konačnici, ko će biti otpisan? Trojka je vas otpisala. Vi otpisujete Trojku. Trojka otpisuje SNSD, a niko ne otpisuje HDZ.

Kako će Trojka koja je pala 20% na izborima, odbaciti nekoga koja je porastao 27% na izborima? SDA je 50% jača podrškom u narodu, nego sve tri stranke Trojke. Ko su oni da nas otpisuju? Oni su dobili svoju šansu, neće je dobiti za 20 godina ponovo. Možda će SDP ovo sve skupa da preživi. Ovo ostalo, ova sića, ovi petljanci, to će da pootpada. A za ostale čekamo da se urazume. Da sazriju. I HDZ, i SNSD, ili alternativa u srpskom korpusu. Mislim, 2026. da bi mogla biti godina kad bi imali jednu novu normalniju političku konstelaciju u Bosni i Hercegovini. A do tada – sazrijevanje, odlučnija međunarodna zajednica, odlučnije pravosuđe, odlučniji birači, piše Federalna.ba.

