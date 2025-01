Dodik članove Trojke nazvao “trabantima”: Konaković napravio glupost, vratit ćemo zakon o nevladinim organizacijama

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik se na konferenciji za medije osvrnuo na politička pitanja u proteklim danima.

Dodik je članove Trojke nazvao “Trabantima”, a najavio je da će tražiti da se 1. mart proglasi “danom žalosti”.

– Nemate nijednog lidera koji može da bude evropski lider, ono što mi razumijemo je da će Tramp (Trump) zaobići EU i raditi sa zemljama članicama EU, favorizujući prijatelje koji su i naši prijatelji. Naravno da oni tamo “trabanti” u Trojci nemaju nikakvu drugu vrstu priče nego eto oni su reformatori. Koji reformatori? Svi pokazatelji govore da je EU u ozbiljnoj krizi i da će problemi iz Ukrajine biti tek isporučene ovdje. Mi treba da damo svoje nadležnosti Sarajevu koje nam neće vratiti? – kazao je Dodik.

“Žao mi je Radmanovića”

Potom je komentirao i Mirka Šarovića, za kojeg je kazao da je “otišao na podaničku stranu”.

– Vidimo da obožavaju i slave Mirka Šarovića. Ja njega poštujem. Kada je bio u zatvoru, poslao sam čovjeka da ga posjeti. Pomagali smo njegovu porodicu. Moram da kažem da za razliku od onoga, nisam vjerovao da će otići na podaničku stranu sarajevskim muslimanima. Nisam vjerovao da će to uraditi. Kaže da neće povrijediti i učiniti ništa nažao BiH, nije pomenuo Republiku Srpsku – navodi Dodik, pa nastavlja:

– Žao mi je neugodnosti koje je prošao Radmanović, a sve ostalo je u našu korist – dodao je Dodik.

Zakon o nevladinim organizacijama

Dodik je najavio da će vratiti Zakon o nevladinim organizacijama i da će se raditi o “rigoroznoj kontroli”.

– Mi ćemo brzo vratiti Zakon o nevladinim organizacijama i utvrditi status stranih agenata za one koji ovdje primaju novac. Tražit ćemo da nam se dostave spiskovi za one koji su u RS primali novac da ih pratimo. Nije to nikakvo “protjerivanje”, to je prepisan zakon iz SAD – kazao je Dodik i dodao:

– Vjerujem da će na prvoj narednoj sjednici NSRS biti taj zakon, ovo nam je pružilo priliku da idemo sa nekim zakonima koji su u Americi. To će biti rigorozna kontrola. Smatram i podržavam to što je Trump uradio po tom osnovu.

Na novinarsko pitanje o Elmedinu Konakoviću, kazao je:

– Ne bih komentarisao Konakovića, on ima toliko svojih problema i svaki dan izbaci toliko gluposti. Jednu posebnu glupost je uradio i to ide u sferu vrijeđanja kada je rekao da treba uvesti Dan žalosti za deveti januar. On to ne može da uradi. Mi smo za njega kolosalna partija. Kakva njegova partija, oni su smiješni u odnosu na SNSD. Možda će dovesti neki bager iz Dubaija da pomete – istakao je.

