Predsjednik Austrije održao konferenciju povodom ostavke Nehamera: Sutra razgovori s vođom desničara Kiklom

Austrijski predsjednik Aleksander Fan der Belen održao je vanrednu konferenciju za medije, gdje je tema bila ostavka kancelara Karla Nehamera.

On je kazao da je razgovarao s Nehamerom te da mu je ovaj potvrdio da će ostati na kancelarskoj poziciji još nekoliko dana.

Nove situacije

– Ako sam išta naučio za vrijeme dok sam savezni predsjednik je to da uvijek postoje nove situacije. Nehamer mi je rekao da će primopredaja biti obavljena na uredan način, a on će ostati kancelar do okončanja tranzicije – pojasnio je.

Uprkos povlačenju NEOS-a, smatra da postoje šanse za dogovor.

– Htio sam našu domovinu poštedjeti praznih kilometara, zato nisam dao Herbertu Kiklu (lider desničara) posao formiranja vlade, jer Karl Nehamer i Andreas Babler (predsjednik socijaldemokrata) nisu htjeli da idu s njim u pregovore – kazao je Fan der Belen.

Rješenja i kompromisi

No, ističe da se sada situacija promijenila i da je Nehamer otišao.

– Pozvao sam zato Kikla na razgovor u 11 sati u ponedjeljak – rekao je.

Smatra da se demokratija sastoji od rješenja i kompromisa te da ne može postojati bez vladavine prava, podjele vlasti, ljudskih i manjinskih prava, slobodnih i nezavisnih medija te članstva u EU.

– Nastavit ću da dajem sve od sebe da osiguram poštovanje osnovnih stubova naše demokratije – zaključio je.

