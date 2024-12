Čović: Optimističan sam, iako uvijek neko “izmiče stolicu”

U Mostaru su danas održane sjednice predsjedništva HNS-a i HDZ-a BiH, a nakon njih se medijima obratio Dragan Čović.

Naveo je da je napravljena analiza urađenih stvari te šta bi bilo potrebno uraditi u narednom periodu.

Ističe da je optimističan iako nas čeka puno posla na putu ka EU, ali i učvršćavanju partnerstava na entitetskom i državnom nivou.

– Vjerujem da smo u narednih 10 dana u porodičnom miru, a već početkom prvog mjeseca morat ćemo vidno angažovati i oko tema kao što su evropski put i učvršćivanju naših partnerstava na niovu entiteta i BiH kako bi funkcionisali, obzirom da nismo usvojili budžete ni ovaj put – kazao je.

Čeka se PSBiH

Dodao je da je očekivao da će zakon o graničnoj kontroli i zaštiti ličnih podataka biti usvojeni već i u parlamentu, no to se nije desilo.

Poručuje da vjeruje da je to izvodivo do kraja godine, iako “izmiču stolice.

– Postoji vjerovatnoća još da sjednica Predstavničkog doma PSBiH bude 31. decembra. Ako je Predstavnički dom zakaže, imat će je i Dom naroda i pustiti ova dva zakona. Ako se to ne dogodi tada, onda će to biti tek sredinom prvog mjeseca s obzirom na blagdane i praznike. Nažalost, nismo uspjeli ono što smo trebali, a mogli smo – kazao je.

Dodao je da mu je bila želja dok Mađari predsjedavaju EU da se riješi pitanje Plana rasta.

– Ostala su druga dva zakona koja su došla vrlo blizu – Zakon o sudovima i Zakon o VSTV što se tiče našeg resornog ministra oba zakona su došla do dijela da idu u proceduru. Ostali su detalji o sjedištu suda, a oko VSTV mislim da smo se usuglasili što se tiče našeg prijedloga i trebamo s partnerima vidjeti. Ta dva zakona trebaju doći u prvom mjesecu na Vijeću ministara pa bi išla parlamentarna procedura. Planirali smo s ovim parlaleno i budžet. Trebali smo organizirati hitne sjednice, ali kako ovo nije prošlo nismo zakazivali – istakao je.

Kazao je da se uvijek neko potrudi da izmakne stolicu u figurativnom smislu.

Nužan kompromis

Govorio je i o pitanju Južne interkonekcije, gdje je naveo da je nužan kompromis.

– Obavio sam jako puno razgovora sa svim nužnim akterima u posljednjih sedam dana i nažalost desilo se to što se desilo. Mislim da je to bio neprmijeren način demokratije i za BiH i svi koji su me zvali od akreditiranih predstavnika u BiH iz EU su istog ili sličnog razmišljanja. Tražimo dalja rješenja. Mi smo u Vladi FBiH usaglasili zakon, Nikšić i ja s timovima, a da bi na vladi sutradan bilo rečeno da se to ne može provesti – kazao je.

Dodao je da je sljedeće rečeno da će ih preglasati.

– Nećemo žaliti za tim, neki kalkuliraju da ćemo nešto blokirati – ni slučajno, nismo politički naivni do te mjere. Nastavit ćemo sve u okviru Ustava i zakona. Želimo da se ispoštuje ono što mislimo da je tehnički, finansijski, politički i energetski standard kojeg treba uvažavati, nikakav hir pojedinca. Jasno mi je da su bošnjački partneri spoznali svoju šansu i svi su ko jedan da se sve u FBiH centralizira, neće moći tako. Vidjeli ste inicijativu da se centralizira EPHB, HT Eronet i Pošte. Dobro je da se i to pojavilo da javnost vidi šta je nečija nakana bila – zaključio je Čović.

