Šta su Bećirović i Komšić poručili povodom Dana državnosti

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, članovi Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Denis Bećirović, obratili su se javnosti.

“Sretan Dan državnosti. Definitivno veliki historijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Nakon nekoliko godina, 1943. godine se u Mrkonjić-Gradu obnovila državnost Bosne i Hercegovine. Historijska je činjenica da je Bosna i Hercegovina jedna od najstarijih država na evropskom kontinentu, ako ne i u svijetu”, rekao je Komšić, te dodao:

“Historija je uvijek bila nemilosrdna i vrlo okrutna prema ovim prostorima, a naravno, i Bosni i Hercegovini. 1943. godine, u srcu okupirane Evrope, gdje bjesni fašizam, dok se dešava holokaust, dok se dešava genocid nad građanima Bosne i Hercegovine, jedna grupa ljudi je ipak imala snagu i viziju da zamisli kako će izgledati BiH nakon rata. U tom historijskom kontekstu, Bosna je dobila svoju državnost zasjedanjem ZAVNOBiH-a”.

“Ali treba biti pošten i reći da je čak i tada, u vrijeme fašističkog pokreta, bilo otpora prema toj ideji. Uvijek smo bili, na neki način, glavno jelo na meniju naših susjeda. Zahvaljujući partizanskom pokretu, Titu, te Bosancima i Hercegovcima koji su se izborili da opstanu, uspjelo se doći do toga da BiH postane ravnopravna republika u budućoj Jugoslaviji. To je bio jedan korak, međutim, bez tog datuma teško bismo došli do 1. marta 1992. godine, kada Bosna i Hercegovina proglašava nezavisnost. Od tada, Bosna funkcioniše kao potpuno nezavisna i suverena zemlja, članica međunarodne zajednice”.

“Prema našim precima, historija je zaista znala biti nemilosrdna i previše je mrtvih glava palo za ovu zemlju, i to uvijek treba imati na umu. Nikad ne smijemo smetnuti s uma žrtve koje su podnesene za našu domovinu. To treba pričati našoj djeci koja dolaze, a koja će, nadam se, imati više mudrosti da od ove zemlje naprave nešto bolje nego što je danas. Moja generacija je odbranila ovu zemlju, ali na sljedećim generacijama je odgovornost da sebi i budućim naraštajima naprave bolju, napredniju i pravedniju državu”.

“Imam optimizma u Bosance i Hercegovce kada gledam situaciju u svijetu. Imam povjerenja u Bosance i Hercegovce da će ovu zemlju sačuvati i da će očuvati sjećanje na generacije koje su Bosnu dovele do nezavisnosti i državnosti. Ne smijemo odustati i posustati u ovoj borbi, jer nema druge zemlje osim ove naše domovine”, kazao je Komšić.

Čestitkama se pridružio i Denis Bećirović.

“Ovo je prilika da iskažemo zahvalnost antifašistima iz 20. stoljeća koji su obnovili državnost Bosne i Hercegovine i koji su odbranili nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine”, kazao je Bećirović, pa nastavio:

“U historijskom smislu rekao bih da su 25. novembar i 1. mart kao neki sijamski blizanci jer su povezani. Bez 25. novembra ne bi bilo Prvog marta. S druge strane 25. novembar bi izgubio smisao da nije bilo Prvog marta. Vrlo je važno da njegujemo antifašističke vrijednosti u državi Bosni i Hercegovini. Važno je da shvatimo pravilno vrijednosti ZAVNOBiH-a. Da učimo i mlade generacije odlukama Prvog, Drugog i Trećeg zasjedanja ZAVNOBiH-a jer na Trećem zasjedanju ZAVNOBiH se transformisao u Narodnu skupštinu Bosne i Hercegovine”.

“Kontinuitet države Bosne i Hercegovine, državne granice Bosne i Hercegovine, ravnopravnost građana i naroda, sve je to priznao i Dejton 1995. godine. U novim vremenima moramo biti jedinstveni u odbrani države Bosne i Hercegovine. Imamo razloga i da budemo optimisti, evropska i građanska Bosna i Hercegovina su historijska nužnost i pobijediti će prije ili kasnije”, zaključio je Bećirović, pišu Vijesti.

