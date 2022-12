Božićna poruka biskupa Komarice: Bogu je stalo do naše vječne sreće

U Isusu Kristu je u punini božanska, životvorna snaga – kao u jednom nepresušnom bunaru. A, zadaća je toga bunara da vodu života neprestano dijeli. Isus Krist je preuzeo jedinstvenu spasonosnu funkciju za cijeli ljudski rod i treba ju, a i želi ju izvršiti za svakog čovjeka, izjavio je danas biskup banjalučki Franjo Komarica, pieš Anadolija.

“Da to Kristovo spasavajuće djelovanje urodi spasonosnim plodom kod svakog čovjeka, potrebno je da čovjek prihvati u vjeri osobu Isusa Krista, kao svoga Spasitelja, i to u njegovoj cjelokupnosti: od njegova rođenja u Betlehemskim jaslicama do njegova razapinjanja na Golgotskom križu, te do njegova slavnog Uskrsnuća i Uzašašća na Nebo svome Ocu i do slanja obećanog Duha Svetoga njegovim učenicima, tj. članovima njegove Crkve”, kazao je Komarica u poruci povodom predstojećeg Božića kojeg katolički vjernici proslavljaju u nedjelju, 25. decembra.

Prema njegovim riječima, takvo prihvaćanje, takav odgovor ljudi na Božji jasni i istiniti govor u događaju utjelovljenja njegovog jedinorođenog Sina, čini nas Božjom djecom i ujedno “baštinicima vječnog života” kako to naglašava sveti Pavao apostol u poslanici svome učeniku biskupu Titu, a što slušamo na božićnoj misi zornici.

“Vjerovati u Božje utjelovljenje znači biti osvjedočen da je vječnom, svemogućem i živom Bogu jako stalo do čovjeka, do nas ljudi svih vremena i svih naroda, i to unatoč beskrajnom razmaku koji zjapi između našeg Stvoritelja i nas ljudi, njegovih stvorenja. Bogu je stalo do naše vječne sreće, našeg vječnog života, iako dobro zna da smo mi, svojom krivnjom, zaprljani grijehom i onesposobljeni da tu sreću i taj život sami postignemo”, rekao je biskup Komarica.

Dodao je da slaviti stvarnost utjelovljenja Sina Božjeg i rođenje Spasitelja svijeta Isusa Krista, znači svjesno se izložiti svjetlo Božjeg milosrđa i ljubavi.

“Znači biti prožet tim usrećujućim svjetlom Božjeg sinovstva. Znači svojim životom svakodnevno pokazivati drugima oko sebe otvorenost za život, zalaganje za život, solidarnost sa svakim životom, osobito ljudskim. Znači svjesno primiti od Boga ponuđeni nam mir s njime i taj mir širiti u svojoj obitelji, u svojoj životnoj sredini. Znači biti radostan i ispunjen nadom u definitivnu pobjedu Božje istine, Božje pravde, Božjeg milosrđa, dobrote i ljubavi”, rekao je Komarica.

Biskup je dodao kako to znači svakodnevno, a ne samo jednom godišnje, istinski doživljavati i proživljavati usrećujući sadržaj svetkovine Božića.

“Čestit vam Božić, sveto Isusovo rođenje te mirom Božjim i obiljem Božjeg blagoslova ispunjenu novu godinu spasenja 2023”, rekao je biskup banjalučki.

Čestitao je i svima koji najradosniju svetkovinu kršćanstva slave po starom, julijanskom kalendaru.

