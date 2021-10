Otvorene Šantićeve večeri poezije

U ime organizatora predsjednica “Prosvjete“ Sanja Bjelica – Šagovnović zahvalila je prisutnima na

dolasku, prije svih predsjednici Vlade Srbije Ani Brnabić, koja je manifestaciju proglasila otvorenom.

– Ovo je ujedno i podsjetnik na poruke koje nose Šantićeve pjesme, a to su ljubav, tolerancija i

jedinstvo. Naša želja je da gradimo mostove i obnavljamo pokidane veze, kazala je Bjelica –

Šagovnović.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je da ga sretnim čini to što je veliki broj uglednih ljudi na

jednom mjestu i danas okupila veličina kakva je Aleksa Šantić.

– Poruke velikog Alekse su aktualne i danas. Ohrabrujuće su i ljudske. Obaveza svih nas je da

njegujemo dobre odnose u Mostaru i gradimo prosperitetnu budućnost. I zato ću i dalje biti partner

manifestacije, poručio je.

Ana Brnabić je kazala da joj je poziv u Mostar predstavljao veliku čast. Prvi put u životu posjetila je

ovaj grad.

– Mostar je još ljepši nego što sam zamišljala. Poseban je u svakom smislu. Grad koji je evropsko

raskršće kultura. Koliko god da je ovdje bilo problema, potencijal uvijek postoji. Aleksa ga je vidio. To

je ono što ga je inspirisalo. Čovjek je to kojem je domovina bila glavna isnpiracija. On je imao vjeru u

budućnost. Na kraju, to vidimo i kroz pjesmu 'Ostajte ovdje'. Ona me je nekad nervirala jer ju je otac

stalno recitovao i u mene usadio tu ljubav. Kada sam otišla u inostranstvo, uvijek sam željela da se

vratim u svoju zemlju, navela je Brnabić.

Delegacije su prije otvaranja posjetile grob Alekse Šantića na Bjelušinama.

