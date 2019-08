U Mostaru danas počinju Red Bull Cliff Diving skokovi

Sve je spremno za novi spektakularni okršaj najboljih svjetskih skakača i skakačica u vodu na Starom mostu. Mostarska publika će petu godinu uzastopno uživati u nevjerovatnim skokovima planetarne cliff diving elite, na pretposljednjoj stanici Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva 2019.

Catalin Preda of Romania dives from the 27 metre platform on Stari Most during the first training session of the sixth stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Mostar, Bosnia and Herzegovina on August 22, 2019.