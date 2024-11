Banana zalijepljena na zid prodata za 6,2 miliona na Sotbijevoj aukciji

Kupac je preduzetnik u domenu kriptovaluta Džastin San, saopštila je aukcijska kuća Sotbi. Prodaja je ponovo pokrenula univerzalnu diskusiju o tome šta jeste a šta nije umetnost.

“Komičar”, delo italijanskog umetnika Mauricija Katelana, prvo je uzdrmao svet umetnosti kada je prikazan na izložbi Art Basel u Majamiju 2019, kada je privuklo tako veliki broj posetilaca da je eksponat morao da bude skinut zbog javne bezbednosti, i da bi se zaštitila druga dela na izlolžbi.

Na Sotbijevoj aukciji u Njujorku, početna cena iznosila je 800.000 dolara, ali je porasla na 5,2 miliona, uz tarifu koju plaća kupac.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 21, 2024