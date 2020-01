Kupovinom GS proizvoda u centrima FIS učestvujete u humanitarnoj akciji ”GS-ov šareni korak”

Dio sredstava bit će doniran za podršku udruženju ”Život sa Down sindromom F BIH”.

Kompanija FIS pokrenula je ovu akciju koja ,uz prikupljanje sredstava za rad udruženja, ima za cilj i podizanje svijesti o osjetljivim kategorijama društva i njihovoj inkluziji u sve sfere života.

”Ideja za pokretanje ove akcije nastala je iz društvene odgovornosti koju, kao velika i uspješna kompanija, godinama iskazujemo kroz različite aktivnosti i projekte. I do sada smo, a ovoga puta na način da i naši kupci direktno učestvuju, podržavali osobe sa Dawn sindromom i sve procese koji se tiču njihove inkluzije u društvo. Pozivamo naše kupce da se odazovu i podrže ”GS-ov šareni korak” i da koračamo zajedno za bolji život”-kaže Dijana Brkan voditeljica marketinga FIS-a.

”Prikupljena sredstva udruženju bit će značajna podrška u radu i aktivnostima, posebno aktivnostima koje imaju za cilj praćenje stanja u oblasti poštivanja osnovnih ljudskih prava osoba sa Down sindromom te jačanje kapaciteta mladih s Down sindromom”-ističe Sevdija Kujović predsjednica udruženja ”Život sa Down sindromom F BiH”.

”Zahvalila bih se poduzeću FIS na njihovoj inicijativi te iskazanoj senzibilnosti i podršci osobama sa Down sindromom i našem udruženju. Proces inkluzije je ono na čemu mi stalno radimo i gdje je naš fokus i u tom smislu, svaka podrška kako finansijska tako i podizanje svijesti društva o ovom pitanju je više nego dobrodošla. Vjerujem da će naši sugrađani prepoznati vrijednost akcije, kupovati GS čarape i tako dati svoj doprinos.”

Donacija dijela sredstava prikupljenih u akciji ”GS-ov šareni korak” udruženju ”Život sa Down sindromom F BIH” bit će uručena u povodu obilježavanja Svjetskog dana osoba sa Down sindromom.

