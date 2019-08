Božo Vrećo prodao ružičastu haljinu sa otvaranja SFF-a za 1.000 KM

View this post on Instagram

HALJINA JE PRODATA U HOLANDIJU I 1000 KM će biti uručeno Centru za slijepu djecu.Kakva radost ljudi moji dragi!💖 Motiv mješovitog kola sa stećaka sam istetovirao da me uvijek sjeća na taj trenutak,kod mojih dječaka u @tetoviracnica & @erva_tattooer Isti takav motiv je bio na mojoj pink haljini sa SFF-a koja uskoro putuje svom vlasniku, a samo to je bila svrha svega!🥰HUMANOST! Humana gesta nas čini dobrim ljudima, da drugima pomognemo i znajte broji se samo ono što date ne ono što dobijete zauzvrat. Hvala za ljubav,hvala za sve lijepe riječi i jako sam sretan jer sam i ovaj put uspio u svojoj nakani da dobro uvijek bude iznad svakog zla koje je oko nas i znajte, uvijek je jača moja Svjetlost od svih tama🙏🏽 💗✨