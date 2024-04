ONESVJEŠĆENU DANKU PREBACILI U ZADNJI DIO VOZILA – Gašić otkrio NAJJEZIVIJI DETALJ: Odlučili se da je bace, pa naleteli na oca

Majka je oko 13.50 videla beli auto i muško lice pored vozila fiat panda, u kom su bili osumnjičeni. Oni su rekli da su bili na radnom zadatku u Banjskom polju, da provere šahtu. Njihovo kretanje je zabeleženo na kameri. Kasnije je zabeleženo da se vozilo zaustavilo kod kapije oko 13 i 50. Vozilo u kom su bili S. J. i D. D. je bilo ispred kapije oko 2 i po minuta, stali su zbog potrebe za toaletom – rekao je Gašić, pa nastavio:

Potom su krenuli, i devojčicu udarili nekih 30-40 metara od mesta zaustavljanja. Autom je upravljao D. D., a S. J. je telo devojčice prebacio na zadnje sedište preko alata. Dogovorili su se da telo devojčice bace. U 13.57 ih je zaustavio otac devojčice i pitao da li su videli devojčicu, na šta su odgovorili negativno – rekao je ministar.

Potom su se odvezli do deponije i telo devojčice bacili.O monstruoznosti svedoči i to da je na poziv direktora D. D. otišao da traži devojčicu u Banjskom polju, svestan da ju je usmrtio. Tog dana na teritoriju Banjskog polja ušlo je 17 vozila, a samo su dva izašla van Banjskog polja, do dolaska policije i zaprečavanja puteva. To je bitno zato što je, bilo simptomatično da 150 metara od mesta gde su se zaustavili u dvorištu porodice Ilić, tih 150 metara prelazili su pet i po minuta. Kao i što znamo da su na deponiji bili minut i 41 sekundu – kazao je Gašić.

Ministar policije je rekao da je kompletan teren pretraživan čitavih pet puta od strane svih mogućih službi i sredstava.

Podsetimo, kriminalistička policija iz Bora uhapsila je radnike Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor S. J. (50) iz sela Luka i D. D. (50) iz sela Zlot.

– S.J. je osumnjičeni da je službenim vozilom ”fiat panda” u ulici Radomira Putnika udario u pešaka, dvogodišnju Danku, i usmrtio je. Zajedno sa kolegom D.D. telo devojčice ubacili su u gepek vozila, nakon čega su se odvezli do divlje deponije na ”Starobanjskom putu” kod Bora gde su telo izbacili sa desne strane puta – kaže izvor blizak istrazi.

S.J. se na teret stavlja da je time počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a D.D. pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Obojici je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati.

nestala, Bor, Danka Ilić

FOTO: MUP SRBIJE

Istraga kriminalističke policije PU Bor ukazuje da se sve odigralo 26. marta oko 13:52 časova, odnosno svega sedam minuta nakon što je, prema prijavi majke, devojčica nestala.

– S.J. se na teret stavlja da nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju i uslovima na putu usled čega je prednjim desnim delom vozila udario u devojčicu i usmrtio je – navodi izvor iz istrage,Kurirpiše

Danka Ilić nestala je 26. marta oko 13.45 časova u Banjskom polju kod Bora. Bila je sa majkom i bratom kada je nestala i od tada joj se gubi svaki trag. Zbog njenog nestanka u Srbiji je prvi put aktiviran sistem “Pronađi me”.

Facebook komentari