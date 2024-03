Konjičanin Harun Sokolović, svjedok stravične nesreće kod Rogatice: Ljepšu djevojčicu u životu nisam vidio, nije joj bilo spasa

Tragedija na dionici magistralnog puta Podromanija – Rogatica, na opasnom dijelu ceste između Han-Stjenica i Kovanja, ujedinila je slučajne prolaznike, policajce i medicinske radnike iz Rogatice i Goražda u pokušaju spašavanja života. U ovoj nesreći povrijeđeno je sedam osoba, među kojima su porodica s dvoje djece iz Sarajeva. Jedno dijete je, nažalost, preminulo.

Pomoć povrijeđenima

Konjičani Harun Sokolović i Jasmin Alić prvi su stigli na mjesto nesreće iz pravca Sarajeva. Harun kaže da često putuju prema Goraždu, otkako je Jasminov sin postao član tamošnjeg fudbalskog kluba.

– U prvom momentu sam pomislio da se radi o nekom udesu koji i nije posebno opasan. Vidjeli smo Audi, a tek kad smo prišli bliže, u jarku ispod ceste bio je plavi Fiat. Vidjeli smo u automobilu tri osobe, ali dok smo prilazili, shvatili smo da se izvan automobila nalazi djevojčica, koja je u trenutku sudara ispala iz vozila. Prebacili smo je na deku i smjestili na tvrdu podlogu, pored puta, ali odmah smo shvatili da je teška situacija i da se ništa ne može učiniti. Jasmin je, inače, policajac te je osigurao to mjesto, a ja sam s jednim čovjekom zamolio da se povrijeđeni ne pomjeraju do dolaska Hitne pomoći – priča Sokolović.

S ekipom Doma zdravlja iz Rogatice izvlačio je povrijeđene iz uništenog vozila, u kojem su se nalazili roditelji s djecom.

– Nesreća se desila, s posljedicama kakve jesu, ali Bog dragi je htio da se na tom mjestu sakupi 10-15 ljudi spremnih da riskiraju i svoje živote kako bi pomogli drugima. Apsolutno ne pričam ni o kome pojedinačno. Ako postoji nešto dobro u svemu ovome, to je ta spremnost da se pomogne, a da nikome od nas nije ni nakraj pameti ko su povrijeđeni. To je ljudski čin. Ovo je trauma koja ostaje do kraja života. Ne pričam ovo zbog šoka, ali ljepšu djevojčicu u životu nisam vidio i u njoj sam, prema našem islamskom vjerovanju, vidio dženetsku pticu – dodaje Sokolović.

Pomagali kolegama

Tri saniteta stigla su u subotu u Urgentni centar Kantonalne bolnice u Goraždu. Uprkos nadljudskim naporima i pokušajima reanimacije, ljekari nisu uspjeli spasiti povrijeđenu djevojčicu, dok su njeni roditelji i brat nedugo nakon zbrinjavanja upućeni u KCUS.

Iako su njihove obaveze okončane transportom povrijeđenih do Goražda, medicinske ekipe Doma zdravlja Rogatica do kraja su pomagale kolegama, s kojima su ih ujedinile požrtvovanost, bespomoćnost i bol zbog gubitka djeteta i sudbine koja je u minuti promijenila život jedne porodice,piše Avaz

“Cesta smrti”

U razgovoru s ljudima koji žive u blizini Sokolović je saznao da se dionica od Rogatice prema Han-Stjenicama smatra „cestom smrti“, jer se na njoj desilo bezbroj udesa. Kobnom smatra prvu kišu, u kombinaciji s prljavom cestom i tragovima ulja iz automobila na kolovozu.

Ostali povrijeđeni, a radi se o državljanima Crne Gore iz Budve, u stabilnom su stanju.

