Rodica Martine koja je sa suprugom skočila u smrt nakon što su ubili djecu: “On ju je odvukao od porodice, nije smjela do prodavnice”

Tiho i između sebe, Martinini najbliži govorili su: “Za sve je on kriv” misleći na Martininog supruga Lava koji je sa njom skončao skokom sa solitera u Novom Sadu.

– Martina je bila dobra djevojka, a on ju je odvukao od porodice i posvađao sa njima! Pa vidite da ni sa svojom porodicom nije bio u dobrim odnosima – priča kroz suze Martinina rodica

Išla samo do prodavnice

Kako je ispričala nakon sahrane, Martinini najbliži su čuli kako joj Lav nije dozvoljavao da izlazi sa djecom van kuće.

– Ljudi su znali da je ona mogla da ide najdalje do prodavnice. Samo se po dvorištu iznajmljene kuće u Petrovaradinu sa djecom igrala. Bila je brižna majka i ne možemo da vjerujemo da je ona kriva za to. Ne bi ona ruku na djecu digla. To je njena krv, naša krv… – priča uplakana rodica.

Dodaje da cijela porodica sumnja da ju je Lav zaludio, a možda čak i prisilio da sve to urade.

-Koliko znamo, nije joj dao ni da se zaposli. Kada je prvi sin napunio godinu dana mogla je da počne da radi, a mali da ide u vrtić. Međutim, izgleda da joj nije dao. Užas! Ovakvu tragediju ne pamte generacije unazad! Veliki je grijeh izvršiti samoubistvo, a kamoli djeci nauditi. Neka im je Bog u pomoći! – kazala je za Blic.

Podsjetimo, prvi toksikološki rezultati obdukcije djece za koje se sumnja da su ih ubili majka i otac Martina P.S. i Lav P.S. pokazali su da su im u tijelu nađene određene supstance koje bi mogle dovesti do njihove smrti. Podsjetimo, mladi bračni par, izvršio je samoubistvo u petak skokom sa zgrade u Novom Sadu.

Facebook komentari