Ovo je osumnjičeni za ubistvo Amre Kahrimanović

Vlasnica kafića Sydney ubijena je u pucnjavi u TC Sjenjak sinoć oko 21.00 sat.

Osumnjičeni za ubistvo je Elvis Ć. (na fotografiji).

Osumnjičeni, dugogodišnji policijski službenik, se nakon pucnjave udaljio sa lica mjesta, nakon čega je brzom intervencijom policijskih službenika pronađen i uhapšen.

Jutros ispred TC Sjenjak gdje se desilo ubistvo sablasne su slike. Kako je ispričala za naš portal žena koja je bila očevidac ubistva, sve se desilo veoma brzo.

“Čula sam neku galamu, nakon čega je nastao metež. Izašla sam na hodnik i čula pucnjeve nakon čega sam vidjela kako Amra bježi iz svog kafića, na tom hodniku je i ubijena. Slike kako leži na podu su mi se urezale u sjećanje”, ističe naša sagovornica vidno potresena.

Navodi po društvenim mrežama da su osumnjičeni i ubijena bili u nekoj vrsti veze nisu tačni, navodi naša sagovornica.

“Ma to nema veze, vjerujte. On je bio redovan gost većine kafića ovdje u tržnom centru. Često je znao popiti koju više, pa je tada maltretirao i goste i vlasnike objekata. Nije on bio baš normalan. Tako smo ga mi ovdje doživjeli. Tragedija se desila velika”, zaključuje ona,pišu Vijesti

U toku je kriminalistička obrada, nakon čega će osumnjičeni uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Tužilaštva.

U toku su istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje se vezuju za ubistvo žene.

