Ovo su detalji ubistva: Amru Kahrimanović ubio pijani policajac koji nije vratio službeni pištolj iako je bio na godišnjem

Direktor Uprave policije Dževad Korman na konferenciji za medije kazao je sve detalje ubistva koje se desilo sinoć u Tuzli. Kazao je kako je Elvis Ćustendil pucao iz službenog pištolja marke Glock, piše N1.

“Kahrimanović nije bila slučajna žrtva te je Ćustendil ciljano na nju pucao. Više metaka je ispaljeno. Ćustendil je radio kao policijski službenik Operativnog centra Uprave policije MUP-a TK”, kazao je Korman.

Na pitanje novinara da li su policijski službenici, inspektori tokom godišnjeg odmora ili bolovanja dužni ostavljati službeni pištolj, Korman je kazao:

“Policijski službenici moraju odlagati oružje dok su na godišnjem odmoru ili bolovanju. Pomenuti je bio na godišnjem odmoru. Njihova obaveza je bila da odlažu oružje. On je bio treći dan na godišnjem i nije očigledno postupio u skladu sa pravilima. Od ranije nije poznat kao konfliktna osoba. Do ovog momenta ne raspolažemo saznanjima da je Elvis imao komflikte i probleme sa kolegama. Zvanično nije nikada prijavljeno”, kazao je Korman.

Također je kazao da je prije nekoliko godina bio kažnjen zbog povrede dužnosti.

“Elvis je 2020. godine bio kažnjen zbog povrede dužnosti jer je prouzrokovao saobraćajnu nesreću pod utjecajem alkohola. I tada je disciplinski procesuiran”.

Također, govorio je i da li policijski službenici podliježu sistematskom pregledu.

“Kandidati koji se upućuje na Polcijski akademiju vrši se ljekarski pregled svih kandidata u svim slučajevima, onako kako je propisano. Zadnji ljekarski pregled kojem sam ja prisustvovao rađen je 1993. godine. Pokušavam da organizujem ljekarski za sve uposlenike, ali nisam naišao na razumijevanje zbog izdvajanja značajnih finansijskih sredstava. Od ove Vlade, u ovoj godini je planirana sredstva za ljekarski pregled za sve uposlenike”, istaknuo je.

No, kako kaže Korman ne raspolažu saznanjima o motivima napada.

“Elvis Ćustendil će vrlo brzo biti predat u nadležnost Tužilaštva TK. Njegova obaveza je bila da ostavi oružje, on to nije učinio. Svakako ispitat će se odgovornost i njegovog neposrednog rukovodioca. U toku je provođenju istrage. On je pucao isključivo u pravcu nje”, istaknuo je.

Potom je dodao:

“Prije samo slučaja ubistva policija je došla na poziv Ćustendila. Osoba koja se nalazila u lokalu i konzumirala alkohol je odstranjena i uhapšena. No, Ćustendil je tu konzumirao alkoho. Više metaka je ispaljeno. On je odmah spuspendovan”.

