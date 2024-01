Narednih dana nestabilno vrijeme sa kišom, snijeg i susnježica u planinskim područjima

Minusi će se zadržati na planinama. U nižim područjima minusi biće rijetki i slabi uglavnom pri tlu, navodi se u prognozi vremena za 15 dana Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Preovladaveće nestabilno vrijeme sa kišom u nižim, a snijeg i susnježica padaće uglavnom u planinskim i pretplaninskim područjima. Očekivane padavine u centralnim i sjevernim područjima Bosne i Hercegovine neće biti obilne i stalne. Više količine padavine izgledne su na jugu i jugozapadu zemlje. Najviše padavina prognozira se u četvrtak (18. januara) i petak (19. januara).

Minimalne temperature zraka varirat će od -2°C do 3°C u Bosni, na području Hercegovine od 5°C do 9°C. Najviše dnevne temperature između 4°C i 9°C u Bosni, do 14°C na jugu zemlje. Od četvrtka maksimalne temperature od 8°C do 14°C, na jugu i do 17°C.

U periodu od 21. do 29. januara preovladavaće promjenjivo oblačno, djelimično sunčano i stabilno vrijeme. U jutarnjim satima izgledni su minusi koji će biti izraženiji u centralnim područjima. Tokom dana temperature zraka biće uglavnom pozitivne, navodi se u saopćenju FHMZBiH, piše FENA.

