Pretučena doktorica : Čini mi se da sam sljedeća Nizama

U četvrtak 21. septembra, 2023. godine na Dobrinji je brutalno pretučena mlada doktorica i specijalista estetske rekonstruktivne hirurgije, identitet poznat redakcijDodaje da napadač nije priveden.

– Ja sam u ponedjeljak otišla s rođakom do te garaže. I ja kako ne vidim, zbog hematoma, prišla sam garaži i onda je iz nje izašla osoba koja me je pretukla. I on je ponovo krenuo prema meni, ali se uplašio kada je vidio mog rođaka. Uplašio se i zatvorio u kućicu i pozvao policiju, rekla je povrijeđena doktorica za Vijesti.

– Mene su iz Tužilaštva zvali i pitali za prezime, i ja sam uspjela da saznam kako se on zove, M.Z. (identitet poznat redakciji). On još uvijek radi, iako su meni rekli da je on otpušten. Kako sam saznala njegova žena radi u istoj toj firmi, i ona ga štiti, kazala je povrijeđena žena,pišu Vijesti

Dodaje da već prolazi četvrta sedmica od napada.

– I dalje se ne osjećam sigurno, sve mi se više čini da sam sljedeća Nizama, rekla je ova doktorica.

