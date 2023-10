Teška sudbina mladića koji je ubio muškarca u Tuzli: Otac mu prije deset godina zaklao majku ispred Mejdana

Emin Mustafić je sinoć u tuzlanskom naselju Miladije usmrtio Ismara K., nakon čega je uhapšen.

On je od ranije poznat policiji. Naime, on je 2020. godine, zajedno sa Amirom Mujićem, snimao premlaćivanje jedne osobe, a onda je nakon toga zlostavljao i psa, pa sve to podijelio na društvene mreže.

On je imao tešku životnu sudbinu. 2013. godine njegov otac Fehim je ubio njegovu majku Suadu ispred dvorane Mejdan u Tuzli.

Ubica iz Tuzle od ranije poznat policiji: Zlostavljao čovjeka i psa, sve to snimao i objavio na internetu

Svirepom zločinu je prethodila svađa, a onda je Fehim izvadio nož i zabio ga u vrat supruge. Kako su tada pisali mediji Emin je nakon toga došao na lice mjesta i vikao na službenike policije i okupljene građane,PIŠE Avaz

– Papci jedni, niste mi mogli spasiti mamu – vikao je tada Emin, a zbog agresivnosti službenici policije su ga strpali u automobil i odvezli s mjesta zločina.

