Detalji užasa u Banjoj Luci: Majka i sin danima mrtvi ležali u kući

Slavica i Željko živjeli su u dupleks kući zajedno sa Dušankom Potanj, a koja je u utorak, 12. septembra navečer, na nagovor komšija pozvala policiju.

U razgovoru za Srpskainfo Potanjava kaže da su njih dvoje ovaj dio kuće kupili prije tri godine.

“U taj dio kuće trebalo je uložiti dosta novca, ali oni nisu imali i živjeli su tu. Od prvog dana, nisu se htjeli družiti sa komšijama i nisu imali nikakav kontakt sa nama”, kaže Dušanka.

Dodaje da je Slavica zadnjh godina bila teško bolesna i da je imala karcinom, ali i da je njen sin bio dijete sa posebnim potrebama.

“Prije otprilike 15 dana sam je zadnji put vidjela. Bio je vikend i ona je išla u prodavnicu u blizini naše kuće, ali ona nije radila vikendom, pa je zatim otišla u drugu prodavnicu. Kada se vraćala jedva se kretala”, priča za Srpskainfo Potanjova.

Dodaje da ju je pitala zašto se tako sporo kreće, a ona joj je rekla da je teško bolesna.

“Ja sam slomila nogu i jedva hodam, pa sam joj tada rekla da je sporija i od mene. Ona se jedva kretala, kao puž je išla. Samo je rekla da je teško bolesna i otišla u kuću. Od tada je niko više nije vidio”, istakla je sagovornica.

Ona dodaje da ni njenog sina nije više viđala.

“On je momak sa posebnim potrebama i nije imao kontakt ni sa kim iz naselja. Nije bio nasilan, ali jednostavno je bio bolestan i zbog toga je više vremena provodio u kući”, ističe Dušanka.

Prema njenim riječima, niko ne zna šta se narednih dana dešavalo u njihovoj kući, ali da sumnja da je ona prva preminula.

“Jedna od komšinica je rekla da je neko idućih par dana sklanjao zavjesu sa prozora sobe i da misli da je to bio sin”, rekla je Dušanka.

Ističe da se prije desetak dana počeo osjećati smrad u blizini njihove kuće, ali da nikome nije ni palo na pamet da se desilo ovakvo nešto.

“Jednostavno, bio je jak smrad koji nas je gušio i jedva se disalo. Mislila sam da je uginula neka životanja, jer je tako jak bio smrad. Oko kuće sam gledala da li negdje ima leš neke životinje, ali ništa nisam našla”, ističe sagovornica.

Prema njenim riječima, trpili su smrad do utorka navečer dok joj u posjetu nije došla komšinica.

“Ona me pitala šta se to osjeti i rekla sam joj da ne znam. Tada mi je ona rekla da bi bilo dobro da se pozove policija i da provjere da se nešto nije desilo. To sam i uradila i pozvala policiju, koja je veoma brzo stigla do naše kuće”, prepričava Potanjeva.

Kada su stigli policajci, objasnila im je šta je problem i oni su posudili lotre od nje, zato što je na kući od Slavice i Željke bio otvoren prozor.

“Čim su se popeli na prozor prosvijetlili su lampama i vidjeli su dva tijela. Ubrzo je došao i mrtvozornik i ona je potvrdila samo smrt. Zatim su čekali mrtvačka kola, koja su odvezla tijela. Dok su iznosili tijela, smrad je bio još gori” istakla je sagovornica Srpskainfo.

Kaže da su je policajci pitali da li su možda Slavica i Željko imali neke neprijatelje, međutim ističe da je sigurna da nisu imali neprijatelje.

“Pričala sam sa komšijama i mislimo da je Slavici vjerovatno pozlilo od njene bolesti i da je preminula. Željko vjerovatno se nije mogao snaći sam i on je ubrzo umro za njom. Možda je od šoka, možda je od gladi ko će to znati”, rekla je Dušanka.

U Policijskoj upravi Banja Luka potvrdili su za Srpksainfo da im je prijavljen ovaj slučaj i da je na mjesto događaja upućena patrola.

“O svemu je obaviješten dežurni tužilac OJT Banja Luka, a koji je naredio da se obavi obdukcija tijela koja su pronađena”, istakli su u policiji.

Izvor Srpskainfo ističe da, prema prvim informacijama, inspektori ne sumnjaju da ovdje postoje elementi krivičnog djela.

“Na mjestu događaja je izgledalo kao da su umrli prirodnom smrću. Međutim, treba sačekati da se završi obdukcija koja će pokazati kako su tačno umrli majka i sin”, istakao je naš izvor.

Dušanka Potanj je rekla da joj je komšinica ispričla da je Slavica imala sestru i da je jednom nakratko došla kod njih.

“Ne znam ni ko će ih sahraniti, jer ne znamo ko im je porodica. Ostaje i ta kuća njihova, valjda će se neko pojaviti i da pomogne oko sahrane i nasljedstava”, ispričla je Potanjova.

Nakon završene obdukcije utvrđeno je da su majka i sin preminuli prirodnom smrću.

