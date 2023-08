SPREMAO JE SVADBU, A ZAUVIJEK NESTAO! Monstrum iz Gradačca UBIO Denisa i ugasio čitavu LOZU

– Niza je bila fina i velika je grehota za to nevinašce što je ostalo i bez majke i bez oca. A nevini momak koji je s to malo godina mnogo stekao poštenim radom nastrada ni kriv ni dužan. Koliko znam njegov otac Đengiz je imao sukob sa ubicom, a ne on. Denis je bio duša, čaršijsko dijete. Vrijedan, ljubazan, nasmijan. Takav je bio – rekao je jedan mladić zaposlen u lokalima nadomak mjesta na kojem je Denis ubijen u kolima u pokretu.

Njegovo mišljenje dijele i radnici iz susjednog lokala koji su ga viđali i s njim bi popričali skoro uvijek kada bi tu u kraju jeo u lokalima. Radnici iz fast fuda Denis se skoro povjerio da planira da proda Volvo džip u kojem ga je Nermin Sulejmanović upucao.

– Pričao mi je dva dana prije nego što se ova tragedija dogodila da hoće da proda svoj džip jer je mogao za njega da uzme 45 hiljada- priča djevojka suznih očiju.

Prepričava da je nesretnik i kupca za kola bio našao i da je znao gdje će odmah da uloži novac.

– Pare je htio da uloži u opremanje novog stana koji je kupio u novoj lijepoj zgradi u gradu, ali nije mu se dalo. Htio je da se osamostali pa i oženi. Mnogo je žalosno što ga više nema i što ga nikada više neću vidjeti – uz plač zaključuje Gradačanka.

Ubistvo koje je potreslo Gradačac i šire područje dogodilo se 11. avgusta kada je Nermin Sulejmanović pucao u Đengiza, Denisa i Harisu Onder. Đengiz i Denis su podlegli povredama, dok se Harisa i dalje bori za život u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Okupljeni na sahrani Ondera su izrazili duboku tugu i bol zbog gubitka oca i sina. Mnogi su se prisjetili ljubavi i topline koju su Đengiz i Denis donosili u svoje okruženje. Njihova tragična sudbina ostavila je prazninu koju će teško popuniti, piše PRESS.

Facebook komentari