BOLESNA LJUBOMORA! MONSTRUM UMISLIO DA JE NIZAMA BILA U VEZI SA NJEGOVIM ŠEFOM: Noć uoči masakra zapalio mu dva auta?!

Nermin Sulejmanović (35) iz Gradačca u BiH koji je petak ubio nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović (38) pred njihovom devetomjesečnom bebom, pa ubio dva mještanina i na kraju sebe, bio je bolesno ljubomoran.

Prema pisanju medija u BiH, Sulejmanović je bio pripadanik ozloglašene kriminalne grupe iz Gradačca čiji je vođa Elvir Kuduzović, za koga je ubica umislio da je ranije bio u vezi sa njegovom ženom.

– Samo noć prije nego što će započeti svoj krvavi pohod, na području Brčko distrikta su zapaljena dva skupocena automobila koja su pripadala upravo njegovom “šefu”, Elviru Kuduzoviću – navodi portal politički.ba.

Pripadnici ovog klana više puta su hapšeni za mnoga krivična djela, uglavnom za iznudu, drogu, nošenje oružja, a Sulejmanović je, dok je u Instagram lajvu, prenosio ubistvo svoje žene, rekao da je i ranije ubijao iako nikada nije procesuiran.

Otac ubice

Fikret Sulejmanović, otac masovnog ubice iz Gradačca Nermina Sulejmanovića otkrio je da se stidi svog sina koji je ubistvom troje ljudi cijeli Gradačac zavio u crno. Niko nije otišao ni da preuzme tijelo njegovog sina, a na pitanje zašto on to ne uradi on je poznanicima navodno rekao “Ne interesuje me to g*vno”.

– Ne znam šta ga je dovelo do ovoga da ovako pogriješi. Mora da mu je mozak izgorio. Kao dijete sa pet, šest godina je bio normalan, poslije toga nije. MUP ga je nabolje poznavao, samo da su ga na vrijeme zatvorili, da su Nizamu sklonili, da su nešto uradili u tom slučaju… – govori Nerminov otac Fikret za Republiku i dodao:

– Dobio je dijete, mislio sam da će biti bolje, da se popravio, da će biti sve bolji i bolji zbog bebice. Međutim, ostao je isti.

Kako pišu mediji, iako su dobro sarađivali, odnose Kuduzovića i Sulejmanovića remetilo je Nerminovo uvjerenje da je njegova supruga ranije bila u ljubavnoj vezi sa Elvirom.

-Zato i istražni organi sumnjaju da bi paljevina Kuduzovićevih automobila mogla imati veze sa masakrom koji je uslijedio -kaže izvor.

Veći dio Kuduzovićeve grupe uhapšen je 2013. godine, a u optužnici protiv Elvira Kuduzovića njegovog brata Alena i drugih navedeno da su u periodu od 2006. do 2013. organizovali grupu koja je počinila više iznuda, zelenaštava, prevara, teških krađa, držanja oružja i drugih krivičnih djela.

Međutim, do povezanosti sa Sulejmanovićem došlo je kad je Elvirov brat umjesto da ode u zatvor pobjegao u Hrvatsku i tamo se upoznao sa ubicom.

Hapšen u Hrvatskoj

– Nermin Sulejmanović hapšen je u Hrvatskoj u okviru akcije Nikita, upravo sa Alenom Kuduzovićem. Njih dvojica su, naime, bili dio kriminalne grupacije koja je iz Albanije do Hrvatske prebacili 806 kilograma marihuane. Sulejmavić je tada priznao krivicu i nakon okončanja postupka vratio se u BiH gde nastavlja da radi za kriminalnu grupu Elvira Kuduzovića – navodi se.

Sulejmanović je tada pogotovo postao poznat tamošnjoj policiji, ali je slobodno šetao čak i poslije prijave za nasilje u porodici.

On je, da podsjetimo, nakon što je ubio svoju suprugu, ostavio dijete da leži u lokvi krvi u otišao dalje, kad je ubio oca i sina iz Tutina sa kojima je navodno imao nesuglasice i još troje ljudi teško ranio. Poslije svega, presudio je sebi.

Pomoć policije / Otac inspektor i kćerka

Policajka Dženana S. za koju se sumnja da je bila u ljubavnoj vezi sa ubicom i da mu je otkrila gdje se Nizama krila od njega sada prijeti suspenzija i disciplinski postupak jer je bila u vezi sa kriminogenom osobom, a čeka se i njeno saslušanje. Međutim, on nije jedina iz policija za koju se sumnja da je Nerminu bila doušnik.

Policija i Tužilaštvo istražuju i jednog policijskog službenika koji je imao kontakte sa Sulejmanovićem. Riječ je o jednom visokopozicioniranom inspektoru policijske stanice Gradačac.

Ova osoba, navodno, već duže vrijeme je bila u kontaktima sa Sulejmanovićem. Čak su zajedno išli u teretanu, a jedno vrijeme mu je bio i trener. Takođe, kćerka ovoga inspektora, takođe je bila prijateljica sa Sulejmanovićem.

