Zijada Vuković-Pamuković o posljednjim trenucima u Nizaminom životu: “Tetka, pomozi mi”

Ne stišava se bura nakon brutalne likvidacije Nizame Hećimović, koju je zvjerski prošlog petka ubio pomahnitali Nermin Sulejmanović! Osim Nizame, Sulejmanović, koji je u Gradačcu sijao strah godinama, ubio je i Đengiza i Denisa Ondera te teško ranio Harisu Onder. Upucao je i policajca te Nedima Pamukovića, sina Zijade Vuković-Pamuković, Nizamine tetke.

Zijada je ekskluzivno za “Dnevni avaz” progovorila o posljednjim satima Nizaminog života te je u dahu prepričala dramu koju, kaže, neće zaboraviti do groba.

Tražila zaštitu

Zijadin muž Samir je u trenutku napada pomahnitalog Nermina bio u Italiji.

– On je došao, dolje je na putu auto parkirao. Na glavni ulaz nije mogao ući. Ispalio je nekoliko metaka. Nekako je uspio ući u kuću i prislonio mi je pištolj na glavu vičući: “Gdje je” – govori kroz suze Zijada Pamuković-Vuković.

Nizama se, kada je shvatila da je došao, sakrila u sobu Zijadinog sina Nedima i zaključala se.

– Tu je ispalio metak, nije mogao odmah ući u sobu. Obišao je oko kuće. Ne sjećam se da li je prozor bio otvoren. Uspio je razvaliti vrata i ući u sobu u kojoj je bila Nizama. Mog sina Nedima je ranio u nogu i istjerao napolje, ja sam sa sinom izašla napolje, zvala policiju, plakala – prepričava Zijada.

Nermin Sulejmanović je uzeo bebu i odnio je do automobila. Vratio se u kuću po Nizamu.

– Tu je bila vriska, drama, tukao ju je… Šakama je udarao, ja sam plakala i dozivala pomoć. Kada su izašli iz kuće, on je Nizamu vukao za kosu, e, to nikada neću zaboraviti. Ona je stala nasred puta i plakala je, pogledala je u mene i rekla mi: “Pomozi mi, tetka.” Ja joj nisam mogla pomoći. Zvala je, molila za pomoć – govori Pamuković-Vuković i briznu u plač.

Kaže da je Nizama tražila zaštitu i od policije, i od suda, i od Nerminovih prijatelja.

– Ja i sada dođem kući, vidim njega na vratima s pištoljem i vidim svoje dijete krvavo. Ona se osjećala najsigurnije kod nas – kaže Nizamina tetka.

Ko je njemu rekao gdje je Nizama?

– Ne znamo ko je, ali znamo da je bio u vezi s policajkom . Ne znam ni je li ona rekla, nemam dokaze, ali znam da je bila s njim. Lično sam čula kad joj je rekao da je s njom u vezi.

Jeziva prijetnja

Nermin je njoj rekao, svaki put kad izađem s njom, kad dođem kući, istući ću te. Zato ona nije smjela više pitati Nermina za nju. Ona je imala neke njihove slike, pa je Nermin to brisao, batinao je – otkriva nam Zijada Vuković-Pamuković, piše Avaz.ba.

A onda je Zijada otkrila još jednu šokantnu informaciju.

– U jednoj od svađa koje su krenule kada je Nizama saznala za vezu Nermina i policajke on je njoj rekao: “Prvo ću ubiti dijete. Ti ćeš to gledati, pa ću onda ubiti tebe, pa ću se onda vratiti i ubiti sve one koji su te podržavali” – prepričava jezivu prijetnju Zijada Pamuković-Vuković, piše Avaz.ba.

Nedim se oporavlja od ranjavanja

Zijadin i Samirov sin Nedim, kojeg je u pomračenju uma ranio Nermin Sulejmanović, nalazi se u UKC-u Tuzla.

– Bili smo kod njega u posjeti. Dobro se oporavlja. Treba uskoro na kućno liječenje. Trauma će mu, kao i svima nama, ostati za cijeli život – kaže nam Zijada, piše Avaz.ba.

