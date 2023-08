Gorka ispovijest Emira Džinovića: Nermin Sulejmanović mi je rekao: “Imaš pola sata da dođeš po dijete, ubit ću i tebe!”

Emir Džinović, ortak, odnosno poslovni partner Nermina Sulejmanovića, pomahnitalog ubice, otvorio je dušu u ispovijesti za “Dnevni avaz”.

Kako nam je ispričao kroz suze, Sulejmanović mu je rekao: “Imaš pola sata da dođeš po dijete, ubit ću i tebe!”. Radio sam s njim. Porodičan sam čovjek. Imam dvoje djece. Ovo što se dogodilo ne opravdavam, ovo ni životinje ne rade. Mene je stid što sam tog čovjeka ikad poznavao. Osjećam se izrađeno, izigrano, nemam riječi za ovo što je uradio. Mi se poznajemo cijeli zivot, proveli smo djetinjstvo zajedno, srednju školu. On je kasnije otišao svojim putem ja svojim, nakon 15 godina sam otvorio teretanu – rekao nam je Džinović i dodao:

– S Nerminom sam bio u četvrtak, ništa nije spominjao. Znao sam da je imao problem s Nizamom. Nju sam volio i poštovao kao sestru svoju. S njom sam bio u jako dobrim odnosima. Svaki problem koji je imala, ja sam ustajao za nju i za njeno dijete. Nikakav vid podržavanja prema Nerminu nije postojao. I na tom liveu ja sam njemu napisao brate, pa se to nije povezalo. A ja sam mu pisao, molim te, šta ti je… ne podržavam niti ću ikada to podržavati. To jutro sam od Nermina dobio poziv. Prije toga me otac probudio. Onda me Nermin nazvao i rekao mi da upalim Instagram i gledam. Ja sam upalio, nisam vjerovao šta je uradio, to je životinjski čin. Prekinuo je live, nakon toga me pozvao i rekao mi: “Hoćes li hraniti dijete moje” – govori kroz suze.

Kaže da mu je nakon toga poslao lokaciju.Otišao sam u policijsku stanicu i rekao da znam gdje se nalaze. Rekao mi je da dijete može umrijet jer nije primilo terapiju. Prišli smo s leđa vikendici, gdje smo ugledali tijelo Nizamino. Ispred nje je bilo dijete. Čuli smo zvuk, kao plač. Uzeo sam dijete u naručje i počeo da bježim. Prepao sam se jer sam vidio kamere i mislio da će i nas pobiti. Sakrili smo se u šumu s policijom. Naišlo je auto, policija i odvezli su nas u bolnicu. I dijete i mene,piše Avaz

Tražio sam da vidim curicu, kad su mi dijete donijeli čisto, okupano, pogledao sam je i poljubio i rekao “Lena, Emir je uz tebe”. Uzeli su dijete od mene i otišli.

Poslije toga sam vidio live, molio sam ga, brate, nemoj, a to me koštalo jer su ljudi uzeli iz konteksta i misle da ga ja podržavam.

Nermin me opet pozvao i rekao: “Ubit ću i tebe hinjo, moli Boga da ne naiđem na tebe”. Ja sam mu rekao: “Reci gdje si, doći ću, pucaj u mene” – rekao je, između ostalog, Emir Džinović.

