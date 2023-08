MONSTRUM IZ GRADAČCA PRIJE SUICIDA: PITALI GA ZAŠTO JE UBIO SUPRUGU, EVO ŠTA JE ON ODGOVORIO

Prijenos uživo je pratilo više od 15.000 ljudi, a on je u njemu tada najavio nastavak krvavog pohoda.Napunim oružje i idem dalje – rekao je.

Istakao je da on „puno ne priča i da je ranije upozoravao“. Osim toga, rekao je da mu ovo nisu prva ubistva i da će možda doći i onim što ga kritikuju dok snima prijenos.Upitan zašto je ubio suprugu kazao je da je krila dijete od njega osam dana, a da ga je policiji prijavila zbog „par šamara“. Rekao je i da je pucao i na policajca koji je pobjegao, iako vozi Škodu, a on BMW,piše hayat.

