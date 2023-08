Zašto Sulejmanović nije bio u zatvoru i zašto je pucao u drugu porodicu

Njegove žrtve, osim policijskog službenika, nisu bile nasumično birane, oni su bili ciljane žrtve, otkriveno je na konferenciji za novinare koju su održali ministar za ljudska prava BiH Sevlid Hurtić, premijer TK Irfan Halilagić i ministar unutrašnjih poslova TK Hajrudin Mehanović.

“Ne budemo li reagovali, pitanje je ko je sljedeći”

“Ovo je velika sramota za naše društvo. Dobio sam informacije da je 12.000 ljudi gledalo direktno događaj koji je išao uživo, 126 osoba je lajkalo. Bili su sretni gledajući tuđu nesreću. Trebamo se zabrinuti kao društvo kuda idemo i dokle ćemo doći. Molimo da spustimo tenzije i pomognemo koliko možemo. U 2021. i 2022. 19 žena je ubijeno u femicidu. Evo dešava se novo ubistvo. Imamo zakon, ali nemamo kako treba. Imamo članove koji nisu adekvatni da se rješavaju osobe. Razgovarao sam s psiholozima danas, ovo je stvar koja je kod žena izazvala strah da prijavljuju ovo što im se dešava u porodici jer imate zločinca koji je isprebijao ženu pa ubio. Šta uraditi? Razgovarao sam s ministrom policije i socijalnim radom, oni mogu raditi do jedne mjere, sudstvo mora završiti tu priču. Mi moramo vršiti pritisak. Imali smo skoro da je jedna žena pretučena radi jedne plate i sada ubistvo. Ne budemo li reagovali, pitanje je ko je sljedeći. Zamolio bih širu javnost da ne zaboravimo ovo nakon dva dana i čekamo ponedjeljak da idemo na turniru i muziku. Ovo se može ponoviti u svakoj porodici i gradu. Molim novinare – pritišćite nas i tražite da se izmijeni zakon, da bude što rigorozniji zakon o femicidu, da te osobe nikada više ne izađu iz zatvora”, rekao je Hurtić u Gradačcu.

Premijer TK Irfan Halilagić osvrnuo se na poraznu činjenicu da je stotinjak osoba “lajkalo” video svirepog mučenja i ubistva žene.

“Zapitate se je li moguće među nama postoje osobe koje onako brutalnu likvidaciju podržavaju? To je problem društva za koji niti jedan pojedinac ne može dati tačan odgovor. To je dubok problem i nadam se da ćemo, pored onoga što je potrebno i pored onoga što smo mi kao predstavnici sistema odgovorni da uradimo, početi dublje kopati u naše društvo, porodice, način odgoja i sistem vrijednosti koji je zavladao i nije dobar i on jedna od glavnih uzročnika da takve osobe budu tretirane kao uzor”, rekao je Halilagić.

“Za šamar odrediti zatvor, za ubistvo 40 godina”

Najavio je uspostavljanje anonimne linije za slučajeve nasilja te je poručio da “žene moraju imati više hrabrosti i da idu do kraja te ne povlače izjave, a da kanton, entiteti i država moraju stati iza te žene”.

“Treba se pokrenuti izmjena Krivičnoga zakona, da osobe koje zlostavljaju žene dobiju veće kazne. Pa za šamar da bude 6 mjeseci ili godinu zavora, a ubistvo 40 godina zatvora. Mi svi kao država, narod i građani trebamo preuzeti veću odgovornost, da komšija kada čuje jauk svoje komšinice da je neko udara, prijavi a ne da kaže mene se ne tiče”, rekao je.

“Policija ga nije mogla nezakonito držati u zatvoru”

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović kazao je kako je u današnjoj akciji učestvovao i MUP Republike Srpske jer se Sulejmanović dovodio u vezu s drugim kriminogenim osobama koje su bile interesantne i njima. Naveo je kako prve indicije govore da se ne radi o nasumičnim već planiranim likvidacijima i da su žrtve osobe s kojima je ubica bio u određenim odnosima.

“Porodično nasilje zadnji put je dokumentovano prije mjesec dana u PS Gradačac kada nije naložena mjera zabrane pristupa porodici jer je žena bojeći za sebe, povukla izjavu na sudu i sud nije prosudio da joj je život ugrožen pa nije odredio mjere. To je sistemska greška koju neko mora otkloniti. Često policiju pitaju, da kažem žargonski, zašto ste lice tog kalibra držali na ulici? Je li ga policija nezakonito trebala držati u zatvoru? Zna se ko prijavljuje, ko procesuira i ko osuđuje. Današnjim live prenosom dobili smo potencijalno Bog zna koliko sličnih likova koji su željni pet minuta slave i spremni rizikovati svoje i tuđe života. To treba biti državnim propisima regulisano”, rekao je Mehanović,piše N1

Odnos sa žrtvama

Istakao je da žena koju je Suljemanović ubio nije bila s njim u braku, ali da imaju dijete te da je bio podnesen zahtjev za sklapanje braka. Dva muškarca, otac i sin koji su također ubijeni, imali su odnos sa Sulejmanovićem koji se vežu za njihovu kćerku, odnosno sestru i ona je danas ranjena te je u toku sudski proces vezan za njihov slučaj.

