Muriz Memić dao izjavu u PU Novi Grad: ‘Moj dojam je da se Alisa više boji ubica, nego mene’

Po izlasku iz PU Novi Grad, Memić je za portal Radiosarajevo.ba potvrdio da je policijskim inspektorima dao izjavu i da se u prostorijama PU Novi Grad zadržao 15 minuta.

“Rekao sam da je meni dijete ubijeno, a Alisa je bila s njim. U presudi Kantonalnog suda piše da Alisa zna mnogo više, ali ona šuti. Moj dojam je da se Alisa više boji ubica, nego mene. Ja sam nju viđao u sudnici svakog četvrtka, nikada joj nisam ništa rekao, iako se ponekad cinično i smijala. Ne treba se ona mene bojati”, kazao je Memić za Radiosarajevo.ba po izlasku iz prostorija PU Novi Grad.

Muriz je još dodao:

“Do sada sam dokazao da sam legalista i da idem pravnim putem. Pravio sam i 20 protesta i nikada nije bilo nijednog incidenta. Nikada nisam nikome uputio prijetnje”, podvukao je Memić, šta je rekao policijskim inspektorima.

Memić se u razgovoru za naš portal vratio na 2016. godinu i otkrio nam dio razgovora sa ocem Alise Mutap Ramić, Zijadom Mutapom.

“Još na samom početku 2016. godine sam Ziji rekao da ću ja lično zaštiti Alisu, neka se ne plaši, samo da mi kaže ime. Zijo je to odbio, ali smo se Alisa i ja nakon toga godinama gledali svakog četvrtka u sudnici i nikad joj nisam ni prišao. Ako se ona sada, nakon svega toga osjeća ugroženo, onda to sigurno nije zbog mene. Alisa zna ko su ubice. Sigurnost njoj nije bila nikada ugrožena, bila je ugrožena mom Dženanu tu noć i do danas još niko za to nije odgovarao”, priča nam Muriz Memić.

Muriz kaže da je uzeo pravdu u svoje ruke onoga dana kada su institucije pokušale da je otmu, zataškavajući ubistvo njegovog sina.

“Uzeo sam advokata i počeo sam da vodim istragu o ubistvu moga djeteta, jer oni nisu radili svoj posao. Vidio sam da će biti duga borba i da će biti i niskih udaraca. Ali ja mislim da je svima jasno o čemu se ovdje radi. Mnogima bi bolje bilo da se plaše zakona, nego da se ovim bave, ali svakako pozdravljam predan rad policije da se u najbržem mogućem roku riješi ovo pitanje. Ovim dokazuju da se može raditi, kad se hoće”, naglasio je Muriz Memić u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba.

