Odbila je da spava s njim, on je izbo više od 100 puta i OBEZGLAVIO: Policija užasnuta HOROR PRIZORIMA koje je zatekla

WBRC je izvestio, pozivajući se na okružnu kancelariju šerifa, da je Džastin Filds (38) optužen za ubistvo i zlostavljanje leša nakon što je kamerom snimljeno njegovo priznanje zamenicima šerifa zbog usmrćivanja 52-godišnje Temi Bejli. Žrtva je živela sa Fildsom u njihovoj kući, ali su imali odvojene spavaće sobe, preneo je “Pipl”. Okružni šerif Mark Mun je rekao da je par izašao napolje u petak, ali su se po povratku kući kasnije te noći posvađali.

– On je otišao u svoju sobu, svirao je gitaru. Rođendan mu je bio dan pre i želeo je da ga proslavi. Želeo je da ima odnose sa njom. Otišao je u njenu sobu i predložio joj to, ali ga je ona odbila. Prema njegovoj izjavi, to ga je načinilo frustriranim. Rekao je da ju je ubo jednom, a potom se onesvestio – naveo je Mun.

Policija veruje da je Bejli umrla u petak uveče, ali da je napadnuta ponovo nakon svoje smrti.

– U subotu se vratio tamo i osećao se kao da je imao ružan san. Iz nekog razloga ponovo ju je ubo više puta – rekao je Mun.

ABC 33/40 je preneo, pozivajući se na policiju, da je Filds pozvao svog oca i rekao mu da je “uradio nešto stvarno loše” i da je “dokaz unutra”, nakon što je Mun istakao da su njegovi zamenici našli 38-godišnjaka van njegove kuće. Mun je takođe naveo da je Fildsov otac pozvao sestru žrtve, koja živi u njihovom komšiluku. Ali, kad je ona došla da proveri, Filds nije hteo da je pusti unutra.

– Prestupnik ju je zgrabio i nije hteo da je pusti u kuću. Rekao joj je da je uradio nešto jezivo i da ne treba da ide tamo – kazao je Mun,piše Srbijadanas

Njegovi zamenici su u kući pronašli obezglavljeno telo Bejlijeve sa preko 100 ubodnih rana.

– Dvoje istražitelja i tehničar za mesto zločina, koji je bio jedan od mojih patrolnih poručnika koji su došli na lice mesta, verovatno imaju ukupno skoro 100 godina iskustva u sprovođenju zakona, rekli su da je ovo najgora stvar koju su ikada videli – istakao je šerif, dodajući da su to “mentalne slike koje nikad neće moći da se izbrišu”.

Filds je uhapšen i smešten u pritvor bez kaucije. Na sudu bi trebao da se pojavi prvi put 2. novembra, dok će se slučaj pred porotom naći 23. januara. “Pipl” ukazuje da Filds nije imao prethodni krivični dosije, a šerif je istakao da trenutno nije poznato da li je imao mentalnih problema.

