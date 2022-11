Tragedija u porodici Čardaković: Jedan sin preksinoć ubijen u Americi, drugi nasmrt izboden u Sarajevu!

U SAD u državi Nju Hemšir u subotu je ubijen Džemal Čardaković, 45-godišnji Bosanac.

Podsjećamo, Džemala je ubio 22-godišnji Tajris Heris (Tyrese Harris) koji je uhapšen nakon pucnjave te je optužen po dvije tačke optužnice za ubistvo iz vatrenog oružja.

Slična sudbina desila se njegovom bratu prije dvije godine u BiH, kada su ga ubili u kući u Ahatovićima.

Kako je portal “Avaza” ranije pisao, Aldin Šabić i Senad Šabić ubili su Midhata Čardakovića, brata od Džemala, prije dvije godine.

Nemili događaj desio se 12. avgusta 2020.godine oko 23:30 sati u naselju Ahatovići, kada su došli pred kuću Midhata Čardakovića. Prvobitno su nasrnuli na njega a potom ga usmrtili na način da je Aldin Šabić kuhinjskim nožem nanio povrede Čardakoviću na lijevoj strani grudnog koša i na lijevoj slabini.

Ramo Čardaković, rođak od ubijenih Džemala i Midhata, za portal “Avaza” danas je potvrdio da su njih dvojica bili braća,piše Avaz

– Jesu. Midhat je bio ’75. godište, a Džemo je ’77. godište – kazao je Ramo Čardaković.

Otac i sin optuženi za ubistvo Midhata Čardakovića u Ahatovićima

Dodao je da je za tragediju koja je zadesila Džemala saznao putem drugog rođaka koji također živi u SAD-u.

– Živio je u Mančesteru. Imamo tamo još rođaka. Nazvali su nas kad se to desilo, prekjučer. To je bilo u subotu oko pola četiri po njihovom vremenu. Ja sam to navečer saznao oko 11 sati – kazao je za portal “Avaza” Ramo Čardaković.

Dodao je da u Han Pijesku žive roditelji od stradalog Džemala.

Podsjećamo, kako smo ranije pisali, Vrhovni sud Federacije BiH smanjio je kazne zatvora ocu i sinu Senadu i Aldinu Šabiću te im izrekao pravomoćnu presudu za ubistvo komšije Midhata Čardakovića u Ahatovićima i nanošenje lakših povreda supruzi nastradalog, potvrđeno je za “Avaz” iz Kantonalnog suda Sarajevo 21.08.2022.

Otac i sin su tada osuđeni na ukupno 32 godine i 10 mjeseci zatvora, odnosno Aldin Šabić dobio je 16 godina i 10 mjeseci, a Senad Šabić 16 godina zatvora.

