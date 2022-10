Zemljotres zatresao BiH, građani javljaju: “Dobro se osjetilo, iz dubine, kao tutanj”

Kako navodi Euromediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar zemljotresa bio je 37 kilometara jugoistočno od Mostara, piše Radio Sarajevo.

Prema prvim informacijama EMSC-a, on je bio jačine 2,3 stepeni po Richteru.

Ako je suditi po komentarima, potres se osjetio i u drugim hercegovačkim gradovima.

Tako je jedan mještanin Čapljine napisao: “Slabiji potres”.

“Dobro je stutnjalo”, javio je jedan Širokobriježanin, dok je jedan Ljubušak napisao “Dobro se osjetilo, iz dubine, kao tutanj”.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/fmaqR6Nix8

— EMSC (@LastQuake) October 2, 2022