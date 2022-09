Održana Trka/ šetnja za ozdravljenje “Race For The Cure”: Žene koje boluju od karcinoma dojke nisu same u borbi

Petnaesto izdanje najvećeg društveno odgovornog događaja u Bosni i Hercegovini Trke/šetnje za ozdravljenje “Race For The Cure” održano je danas ispred Sarajevo City Centra. Ovim događajem, koji je okupio brojne učesnike, slavi se život i ženama koje boluju od karcinoma dojke pokazuje da nisu same u svojoj borbi.

Kompletan novac od registarcija odlazi za mamografske preglede, psihološku pomoć, kao i za pakete za svaku novooperisanu osobu.

Među onima koji su podržali događaj bili su i premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar zdravstva, prof.dr. Haris Vranić te ministar finansija Davor Čičić.

– Ništa na ovom svijetu nije sigurno osim ljubavi majke i sestara za one sretnike koji ih imaju u životu. Kad smo djeca majku doživljavamo kao sveobuhvatnu snagu koja štiti i hrani. Majka je hrana, ljubav, toplina, zemlja. Kad te ona voli, znači da si živ, ukorijenjen, da si kući. Važno je da čuvamo naše majke i sestre, da budemo uz njih makar mali dio koliko su one tu za nas – poručio je ovom prilikom premijer Forto.

Ministar Vranić kazao je da je Ministarstvo na čijem je čelu opredjeljeno za projekte prevencije, odnosno ranog otkrivanja bolesti.

– Nakon uspješno realizovane kampanje “Život je u pitanju” i preventivnih pregleda koje je Ministarstvo zdravstva pokrenulo po prvi put u Kantonu Sarajevo, u okviru kojih je obavljeno i preko 5.000 preventivnih mamografija, nastavljamo sa našom podrškom u prevenciji i ranom otkrivanju bolesti – rekao je ministar Vranić.

Kao uvod u današnji događaj organizacija “Think Pink” jučer je na Vilsonovom šetalištu upriličila Dan zdravlja. Građani su imali priliku besplatno obaviti mamografiju, ultrazvuk dojki, ultrazvuk štitne žlijezde, mjerenje nivoa glukoze, pritiska, holesterola i mokraćne kiseline.

Također su im iz organizacije “Think Pink” osigurali i konsultacije sa psiholozima, ginekologom, radiologom, ljekarom opće prakse i nutricionistima. Na raspolaganju su im bili i edukativni materijali o ženskom zdravlju, prevenciji bolesti i karcinomu dojke.

Organizacija “Think Pink” se već dugi niz godina bavi osnaživanjem zdravlja žena kroz različite aktivnosti, kako kroz podizanje svijesti, informisanje i edukaciju, tako i kroz pružanje direktnih zdravstvenih usluga i usluga psihosocijalne podrške ženama koje se suočavaju sa karcinomom dojke, ali i zdravim ženama u cilju jačanja svijesti o važnosti redovnih pregleda i brige za svoje zdravlje.

prneosi “Avaz“.

