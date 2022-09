Danijel Vesić, otac bebe povrijeđene u bolnici Foča za “Avaz”: Čestitali su mi na rođenju kćerke, ali su prešutjeli pad

Beba iz Trebinja, koja je poslije porođaja pala na pod medicinskom osoblju Univerzitetske bolnice Foča i zadobila teške povrede glave, u stabilnom je zdravstvenom stanju i otpuštena je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Beba Jelena Vesić, puštena je na kućno liječenje i brigu o njoj sada vode roditelji Jovana i Danijel Vesić, koji je državljanin Sjedinjenih Američkih Država.

Poslije golgote koju su preživjeli, roditelji bebe su odlučili da progovore za medije. Kako ističe Danijel Vesić za portal “Avaza”, 19. avgusta u 08:20 sati urađen je zakazan carski rez njegovoj supruzi Jovani u Univerzitetskoj bolnici Foča, a koji je odradio ginekolog dr. Vladimir Čančar.

– Tom prilikom je babici Biljani Kulić beba ispala na pod. Nakon porođaja, iz sale je izašao dr. Vladimir Čančar, čestitao mi kćerku i rekao da je porođaj protekao uredno i da su beba i supruga dobro. Nakon pola sata su mi na odjeljenju ginekologije pokazali bebu i dozvolili mi da je slikam i snimim. Dr. Čančar mi je ponovio da je sve prošlo uredno na carskom rezu, da je beba odlična i pokazao mi Apgar test na kome je pedijatar dr. Vladimir Turuntaš ocijenio bebu sa ocjenom 10. Zahvalio sam se svima, odnio im doručak u ime rođenja bebe, obišao suprugu i oko 14.00 sati krenuo za Trebinje – započinje svoju priču Vesić.Samo “iskliznula” babici

Oko 17:30 sati ga je nazvala uplakana supruga, te mu je ispričala da joj je rečeno da je beba prilikom poroda ispala babici.

– Mislio sam da je još u bunilu zbog narkoze pa sam pozvao dr. Čančara koji mi je rekao da nije siguran da je beba ispala već je “samo” iskliznula babici, da je dobro, da su mu pedijatri rekli da nema nikakvih povreda jer su je pregledali 2 puta od 11.00 sati i da je rađen UZ glave i da beba nema nikakvih povreda. Rekao je da su pedijatri i on, pošto postoji mogućnost eventualnog udarca glavom u koji on sumnja, odlučili bebu poslati u UKC Sarajevo na pregled. Na pitanje zašto u Sarajevo, rekao mi je da je za Banja Luku kasno i da nema vremena. Kada sam ga upitao zašto se čekalo toliko dugo da se beba pregleda i adekvatno medicinski obradi kad je ispuštena tokom porođaja i da je već proslo 10 sati od tada, kako je moguće da je pedijatar Vladimir Turuntaš koji je bio prisutan tokom carskog reza i vidio pad bebe istoj dao ocjenu 10 i zbog čega je sad kasno za Banja Luku, da li ima još nešto sto mi nisu rekli, dr. Čančar je pravdao sebe sa tim da je carski rez za koji je on bio zadužen prošao uredno i da briga oko djeteta nije njegova i da su za to odgovorni babica i pedijatar.

Na Vesićevo pitanje doktoru Čančaru zašto mu odmah nije javio šta se desilo, Čančar je istakao da je sve saznao oko 11 sati ali da se nije sjetio odmah da javi.

Jovana i Danijel Vesić

Jovana i Danijel Vesić

FOTO: AVAZ

– Rekao je da će dijete biti oko 19:00 sati upućeno za Sarajevo nakon čega sam se ja sa sestrom uputio također u Sarajevo da propratim stanje djeteta. Na putu prema Sarajevu sam pozvao pedijatra, dr. Vladimira Turuntaša koga sam upitao o zdravstvenom stanju mog djeteta i isti mi je rekao da je oko 11:00 sati sa još jednim pedijatrom ponovno pregledao bebu, da je urađen UZ glave na kome nije ništa primijećeno, te da nisu uspjeli uraditi CT glave ni do 18:00 sati jer nisu imali medicinsko osoblje koje bi to moglo odraditi. Kada sam ga upitao zašto dijete nije praćeno nakon pada i kako je moguće da je dobilo desetku, isti nije imao nikakve konkretne odgovore već je rekao da je beba lijepo izgledala, odmah zaplakala i po njemu zaslužila ocjenu 10 izbjegavajući konkretan odgovor po pitanju pada bebe.

Na 30-ak kilometara od Sarajeva, Vesić je dobio zastrašujuće informacije od doktora iz Sarajeva.

– Razgovarao sam sa doktoricom iz Sarajeva koja mi je rekla da je hitno, da beba mora hitno da se operiše, da se nadaju da nije kasno dovezena jer je previše sati prošlo od pada bebe, da se na CT glave vidi obostrana fraktura i hematom koji se mora operirati i da im treba moj potpis za operaciju. Na UKC Sarajevo je beba operisana, zbrinuta maksimalno uz svu potrebnu medicinsku njegu. Beba je otpuštena iz bolnice u Sarajevu 31.08.2022.godine stabilnog zdravstvenog stanja.

Podnio prijavu u PS Foča

Vesić ističe za portal “Avaza” da mnoge detalje nije mogao da iznese kako ne bi remetio istražne radnje, ali da se morao oglasiti nakon pojedinih izjava i saznanja o ovom događaju.

– Razočaran sam u medicinski rad i ljudskost navedenih doktora i svih medicinskih radnika prisutnih tokom obavljanja carskog reza i ogorčen zbog prikrivanja pada bebe i dovođenje bebe u životnu opasnost i mogućnost trajnih životnih posljedica. Posebno sam razočaran u ministra Šeranića koji se oglasio putem medija sa zaštitnički stavom za medicinske radnike, a nije se upitao kako je roditeljima, da ih pozove i upita da li im treba neka pomoć, podrška ili bilo šta što bi mogao pružiti jer su ipak ti njegovi medicinski radnici krivi za pad bebe a još gora stvar je njihovo prećutavanje pada. Zamislite samo čestitati ocu rođenje djeteta oči u oči a prećutati da mu je dijete upravo palo na pod i možda zadobilo za život rizične povrede. Posebno me razočarala mjera koja je podnesena protiv tog osoblja, zamislite “obuka”. Pa zar oni nisu Univerzitetska bolnica, pa zar dr. Čančar nije predavač na medicinskom fakultetu, zar nisu prošli obuke i prakse tokom školovanja??? Bitno je da oni i dalje rade bez suspenzije, kao da se ništa nije dogodilo.

On je podnio prijavu u PS Foča protiv ginekologa dr. Vladimira Čančara, kojeg smatra direktno odgovornim kako za svoj, tako i za rad cijelog tima, protiv pedijatra dr. Vladimira Turuntaša koji nije smio prešutati pad bebe i svojom visokom ocjenom i nepraćenjem ugroziti život djeteta i protiv babice Biljane Kulić koja je ispustila bebu, a koji su o padu djeteta šutali od 8:30 do oko 17:30 sati kada su o tom upoznali njegovu suprugu.

– Nadam se i vjerujem da će oni biti kažnjeni i odgovarati na adekvatan način jer do sada isti nisu javno eksponirani i očigledno se pokušavaju zaštititi od strane svojih rukovodnih radnika. Moram da napomenem da me nije kontaktirao niko od “čelnih” ljudi naše države, Foče i Trebinja i da je izgleda taj pad bebe problem samo moje porodice. Bas me zanima da li bi se ovako postupalo da je ispušteno dijete nekog funkcionera ili “bitnog” čovjeka ili je to ovako samo kada smo mi obični smrtnici u pitanju?!

Zahvalan osoblju u Sarajevu

Vesić je iskoristio ovu priliku da se zahvali medicinskom osoblju UKC Sarajevo.

– Posebno neurohirurgu dr. Mersadu Baručiji i njegovom timu koji su spasili život mom djetetu, kao i pedijatrima u Klinici za pedijatriju na Koševu, posebno dr. Amili Sidran, dr. Kalkan, dr. Spahić, dr. Čengić, dr. Terzić, dr. Hedžagić – Ćatibušić i svima koje nisam lično pomenuo u obje ustanove. Posebno su me dirnuli iskrenost, ljudskost i susretljivost ljudi koji su bili u UKC Sarajevo prilikom mog dolaska i tokom operacije i cijelog boravka u Sarajevu, koji su mi pružali podršku, molili se za zdravlje mog djeteta i nudili smještaj ili bilo šta što nam mogu pomoći u Sarajevu. Mogu reći da sam stekao i prijatelja za cijeli život poput Almira Suljagića, zaposlenog u UKC Sarajevo i njegove porodice koji su tokom cijelog mog boravka u Sarajevu bili uz suprugu i mene.

Na kraju se nadam da mi se u narednom periodu neće osporavati od strane komisije kontrolni pregledi u UKC Sarajevo koje će moje dijete morati obavljati – zaključio je Vesić u potresnoj ispovijesti za portal Avaz

Facebook komentari