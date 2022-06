MISTERIOZNA SMRT ŠAPČANKE DIGLA REGION NA NOGE: Ljepotica pronađena OBJEŠENA u Bijeljini, jedna stvar ulijeva SUMNJU (FOTO)

Aleksandra Petrović (23) iz okoline Šapca preminula je pod misterioznim okolnostima u jednom motelu kod Bijeljine u Republici Srpskoj, a tamošnja policija, prema rečima naših izvora, istražuje njenu smrt.

Kako se nezvanično saznaje, Aleksandra je pre dve nedelje bila u Bijeljini sa svojim dečkom, koji je policiji ispričao da je devojku usred noći zatekao obešenu u kupatilu sobe u kojoj su odseli.

Otišli u Bosnu da se zabave

Rajko Petrović kaže da se njegova ćerka s momkom koji ju je zatekao mrtvu zabavljala godinama.

– Koliko znam, dugo je imala tog dečka, putovali su često, navodno su i tada malo otišli do Bosne da se zabave i odmore – kaže otac pokojne devojke.

Recepcionar zvao Hitnu

– Tragični događaj policiji je prijavio lekar Hitne pomoći, koju je te večeri pozvao recepcionar. Devojka je pronađena ispred motela, jer ju je, navodno, tamo izneo dečko, koji ju je pronašao mrtvu u kupatilu. On je naveo da se probudio usred noći, a da nje nije bilo u krevetu. Kako je, navodno, rekao, kada je ušao u kupatilo, doživeo je šok, jer je devojka visila, pa ju je skinuo i izneo ispred motela – priča izvor i dodaje da je mladić ispitan u policiji. Prema rečima našeg izvora, nadležni utvrđuju da li je mlada Šapčanka zaista izvršila samoubistvo.

– Pokrenuta je istraga i naložena obdukcija. Ima određenih indicija koje ukazuju na to da bi samoubistvo moglo biti inscenirano kako bi se prikrili tragovi zločina – objašnjava izvor.

Rajko Petrović, otac preminule Aleksandre, potvrdio je da je njegova ćerka nastradala u Bijeljini.

– Ne znam šta se tačno dogodilo jer još nisam dobio rezultate obdukcije. Moja ćerka je bila lepotica kakve nema u Mačvi, u osnovnoj i srednjoj školi je učestvovala na raznim takmičenjima, preko 25 zlatnih medalja je osvojila – priča neutešni otac i objašnjava da s ćerkom nije bio u kontaktu dve godine, ali je iz razgovora s njenim prijateljima shvatio da nije odavala utisak osobe koja želi da se ubije.

Kažu da je bila vedra

– Razveo sam se od njene majke, pa se ona naljutila na mene, nismo više bili bliski. Prijatelji kažu da je bila vedra, nisu slutili da će se ubiti. Kako je umrla, i dalje mi nije jasno, da li je htela da naudi sebi ili se samo igrala – kroz suze govori otac i naglašava da je posle tragedije bio u kontaktu s ćerkinim momkom.

– On je dolazio, ljubio je njenu sliku, plakao… Kaže da se sama obesila, on je bio tamo, ja ne znam šta da mislim. Da li je kriv, to ne znam, samo znam da će on život nastaviti, naći drugu devojku, a moje dete, moj anđeo je pod zemljom i ja tu ne mogu ništa – plače otac.

