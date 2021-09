Sergeju Trifunoviću u Mostaru demolirali automobil

Glumcu Sergeju Trifunoviću, Mostarcu s beogradskom adresom, koji se već nekoliko dana nalazi na odmoru u rodnom gradu nepoznate osobe su, najvjerovatnije, tokom prethodne noći demolirale automobil koji se nalazio na parkingu u ulici Biskupa Buconjića u naselju Vatikan.

– Došao sam u svoj Mostar i evo neko je to vandalizovao, isjekao mi gumu, razbio šajbu i pocijepao krov nožem. Ovo su vjerovatno navijači Zrinjskog ili ko zna šta je to u pitanju. Mislim da ekipa prekoputa u kafiću zna, ali to ti je Mostar u 21.vijeku. Jedino što mogu da pretpostavim, jer, auto je bio parkriran više puta i ranije na ovom parkingu i beogradske table nikoga nisu iritirale, da je ovo vjerovatno na relaciji Velež -Zrinjski, neki uspaljeni mladi mozak – rekao je Trifunović za portal “Avaza“.

Upitan šta dalje odgovorio je: „Ništa, mijenjati gumu, tražiti šajbu“.

Trifunović, inače od srijede boravi kod porodice Đuliman, čija kuća se nalazi u blizini parkinga. Uništeni automobil SAAB danas je oko 13 sati prva uočila Alma Morić Đuliman.

-Mislim da niko od srijede i nije uočio da je to njegov automobil, tek jučer poslijepodne dok smo šetali i sigurna sam da je neko nešto vidio, ali niko neće ništa da kaže. Nije uredu ovako ponašati se prema bilo kojem građaninu ovog grada, a ne prema nekome ko nam dođe u goste. Mislim da je ovo atak na njegovu ličnost i da nema veze s beogradskim tablama – rekla je ona.

Uviđaj su na licu mjesta obavili pripadnici Policijske uprave Mostar.

Podsjetimo, prije tačno dvije godine Trifunović je na društvenim mrežama nakon što je obišao stadion Pod Bijelim brijegom objavio fotografiju uz koju je napisao: „Ulaz na jednu Veležovu tribinu. Moje djetinjstvo. Mostar u srcu, Velež do groba“.

