Komšije probudio vrisak u zoru: Osumnjičen da je silovao bivšu djevojku, prijeti mu 10 godina robije

Banjalučanin M. P. (29) uhapšen je zbog sumnje da je u noći sa nedjelje na ponedjeljak silovao djevojku u Banjoj Luci, piše Srpskainfo.

Ovaj incident se desio u njenom stanu, a manijak je ubrzo poslije toga uhapšen.

Nakon hapšenja M. P. je ispitan u policiji, te je poslije kriminalističke obrade sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci.

Međutim nakon ispitivanja u banjalučkom tužilaštvu, postupajući tužilac je donio odluku da se on u nastavku predmeta brani sa slobode.

Ljubavna veza

Kako piše Srpska,info, u ovom slučaju ima još dosta stvari koje se moraju provjeravati.

– Dosadašnjom istragom utvrđeno je da su se osumnjičeni i žrtva poznavali, te se pretpostavlja da su jedno vrijeme bili i u ljubavnoj vezi – pojasnio je izvor spomenutog portala.

Prema njegovim riječima, njih dvoje su se taj dan čuli telefonom i dogovorili da se vide, te su se tu noć našli u haustoru zgrade, gdje djevojka živi.

– Poslije nekog vremena u tom haustoru je došlo do svađe između njih i on ju je počeo maltretirati. Djevojka je tada pobjegla od njega i pokušala se sakriti u svom stanu, ali ju je on ubrzo pronašao – kaže izvor Srpskainfo.

Kada je ušao u njen stan on je nastavio da je maltretira i navodno ju je tada silovao.

Djevojka se pokušala odbraniti tako što je dozivala pomoć, ali to nije spriječilo manijaka u napadu na nju.

Komšije su čule galamu i vrisku iz stana i da djevojka doziva pomoć, te su odmah pozvali policiju.

– Policiji je ovaj slučaj prijavljen u ponedjeljak oko pola pet ujutru i odmah je upućena policijska patrola na tu adresu. Dolaskom policije na lice mjesta djevojka je izjavila da je silovana i rekla policiji ko je odgovoran za to. Ubrzo poslije toga M.P. je pronađen i priveden. Djevojka je u pratnji policije zatim odvedena na ljekarski pregled – ističe sagovornik Srpskainfo.

Dodaje da je djevojka pregledana i da je potvrđeno da je imala seksualni odnos, ali nisu pronađena neke druge povrede na tijelu.

Djevojkine komšije su ispričale da se čula galama iz njenog stana.

Branit će se sa slobode

Banjalučanin M.P. (29) je nakon saslušanja u Tužilaštvu pušten da se u nastavku predmeta brani sa slobode. U Okružnom javnom tužilaštvu su rekli da je protiv M. P. dostavljen izvještaj od strane policije zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanje.

– Osumnjičeno je ispitan od strane postupajućeg tužioca na okolnosti počinjenog krivičnog djela. S obzirom da nije isupunjen niti jedan od zakonskih razloga predviđenih za određivanje pritvora, osumnjičeni je nakon ispitivanja pušten i u nastavku krivičnog postupka branit će se sa slobode – rekla je portparol OJT Banja Luka Maja Đaković, prenosi Avaz

Facebook komentari