Stravičan slučaj u BiH: Dijete (2) pronašlo i popilo očevu drogu, jedva preživjelo

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 12. aprila 2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Visokom.

Naime, Merdan i Cicvar optuženi su se drogirali metadonom u svom stanu, 25. januara ove godine, a nakon konzumiranja droge, bočicu su ostavili na stolu…

Jezivi detalji

Nažalost, Merdanov maleni sin, rođen 2019. godine, došao je do bočice i popio sadržaj. Dijete je preživjelo, ali s teškim posljedicama.

Portal Radiosarajevo.ba objavljuje detalje iz optužnice, ali vas upozoravamo da su izuzetno uznemirujući.

“Dana 25. januara 2021. godine oko 12 sati, u stanu koji se nalazi u Naselju Luke, grad Visoko, a koji koristi Kenan Merdan, zajedno, opće opasnim sredstvom izazvali opasnost za život ljudi na način da su u navedenom stanu, u kojem su se nalazila i tri malodobna djeteta osumnjičenog Merdan Kenana, konzumirali opojno sredstvo Metadon iz bočice koju je donio osumnjičeni Cicvara Alija.

Nakon konzumiranja bočicu ostavili su na stol, svjesni da se radi o opojnoj drogi i da istu bočicu s Metadonom mogu uzeti i opojnu drogu konzumirati i malodobna djeca osumnjičenog Merdan Kenana, čije bi konzumiranje teško narušilo zdravlje, ali olako držeći da se to neće desiti, pa nakon što su bočicu sa Metadonom ostavili na stol, istu je uzeo mldb M.Z. (rođen 2019. godine) i ostatak Metadona popio.

Agonija

Usljed depresivnog djelovanja i intoksikacije Metadona na centar za disanje u CNS-mozgu kod mldb. M.Z. javile krize svijesti, i u znatnoj mjeri je došlo do

narušavanja-oštećenja funkcije disanja što je za posljedicu imalo dezorijentisanost s otežanim udisanjem i izdisanjem zraka mldb. i protekom vremena postala sve viša, te su se sa sve većim razmacima između udisanja zraka javili znaci cijanoze kože, usana i lica, te kao rezultat trovanja s metadonom došlo je do pojave tečnosti u lijevom prsištu i do povećanja unutarplućnog pritiska sa znacima grča- stezanja disajnih puteva, te se kao komplikacija trovanjem Metadonom

javio i otok poklopca grkljana i otoka ulaza u grkljan, čime je život mldb. bio neposredno i direktno ugrožen, a hitnom reanimacijom – oživljavanjem i brzom stručnom ljekarskom intervencijom spriječen je smrtni ishod.

Kao rezultat ukupne težine tjelesnog oštećenja zdravlja mldb. M.Z. ima obilježje teške tjelesne povrede opasne po život.

Alij Cicvara je optužen jer je to tog dana, svjestan da je konzumiranje opojne droge Kenanu Merdanu zabranjeno, istom dao opojnu drogu, što je htio, radi uživanja i to Metadon, na način da je navedeni dan došao u stan Merdan Kenana i u

bočici u kojoj se nalazila opojna droga Metadon, iz smeđe staklene bočice špricom izvukao dozu Metadona, koju je nasuo u čašu iz koje je Merdan Kenan konzumirao navedenu opojnu drogu,

