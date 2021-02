“Pravda za Dženana Memića”: Dok smo mi molili Boga da Dženan preživi neko je piskarao u svesku

– Dok čekamo odluku o produženju pritvora Hasanu Dupovcu i Zijadu Mutapu…

Ono o čemu razmišljamo otkako je završeno jučerašnje ročište jeste činjenica koju je iznio tužilac Ćazim Hasanspahić prilikom svog izlaganja, a riječ je o svesci koja je oduzeta Zijadu Mutapu prilikom hapšenja…

Naime, jučer smo saznali da je Zijad Mutap već 09.02.2016.g počeo pisati u tu svesku.

09.02.2016.g u 5h ujutro, vratili smo se iz bolnice. Baš oko tih doba je i operacija Dženana bila završena.

Molili smo se dragom Bogu samo da operacija bude uspješna, da preživi, da se oporavi. To nam je jedino bilo bitno u tim trenucima.

Nekome je za to vrijeme bilo do piskaranja u sveske, do smišljanja plana kako da se unište dokazi, sakriju ubice.

Zbog svega onoga što je Dženan doživio tu noć, zbog svih onih kojima je već tada bilo stalo da naš Dženan ne preživi, e zbog toga nećemo odustati.

Svako novo saznanje poput ovoga, daje nam snagu za dalje.

Nikada odustati!

PRAVDA ZA DŽENANA – napisali su u objavi

