Potresna ispovijest Mostarke čiji je sin ubijen u Londonu: “Mislila sam da je na fudbalu, a onda je došla policija”

Badžak je umro je na licu mjesta, a ljekari se bore za život njegovog prijatelja Bobija. Svenova majka Jasna, porijeklom iz Mostara, rekla je za lokalne medije da je on njeno jedino dijete i da je bio odličan student koji je želio da postane advokat.

Kako se navodi, mladić je kupio sok u obližnjoj prodavnici, a zatim je napadnut i ubijen. Policija vjeruje da ima oko 8 osumnjičenih.

Skaj njuz prenosi da su Badžak i njegov 16-godišnji prijatelj upali u svađu sa grupom muškaraca. Razdvojili su se, a Badžak je pao na zemlju poslije čega su ga napali pojedinci iz pomenute iz grupe, navela je policija.

Njegov prijatelj je takođe napadnut, ali je uspio da pobjegne u prodavnicu. Badžak je nakon napada prevezen u bolnicu, ali je umro uprkos naporima osoblja, kako je rekao portparol policije.

“Zvala sam ga, ali mi se nije javljao. Mislila sam da igra fudbal ili nešto, međutim, onda je došla policija i rekli su mi da je Sven mrtav”, ispričala je Jasna.

Inače, Sven se bavio glumom, a pohađao je privatne škole i učio za advokata.

Jasna Badžak (49) rekla je da vjeruje da je njen sin jedinac mogao postati premijer jer je bio vješt u debatama, što je usavršio u privatnoj školi Veterbi, koju su pohađali i prinčevi Vilijam i Hari, a potom na Univerzitetu Rohampton gdje je studirao sociologiju.

“On mi je bio jedino dijete, uradila sam sve što mogu da dobije dobro obrazovanje. Posljednje što mi je rekao bilo je: “Hvala ti, volim te”, preko telefona. Uvijek je dolazio da me zagrli prije izlaska iz kuće, stalno sam ga podsjećala da pere ruke… Ljubila sam ga svakog dana, ako bih preskočila on bi se požalio”, ispričala je Jasna Standardu.

Jasna, koja je došla u London bježeći od rata u Jugoslaviji, rekla je da se ne osjeća bezbedno iako je sada u drugoj zemlji.

“I dalje se ne osjećam bezbedno u Velikoj Britaniji. Moj sin se gnušao nasilja, nije mi bilo na kraj pameti da će upasti u njega”, rekla je ona.

“Želim da ko god da je ovo učinio bude zatvoren do kraja života kao i svi koji su im pomogli ili lagali za njih. Apelujem na njihove majke da urade pravu stvar”, zaključila je Jasna za medije.

Policija je u međuvremenu najavila povećano prisustvo na ulicama britanske prijestolnice.

“Ovo je bio varvarski napad na javnom mjestu i zajednica će sa pravom biti šokirana”, rekao je inspektor Gaj Elvud.

Badžakovo ubistvo jedno je od dva u Londonu koja su se odigrala u razmaku od 24 sata, navodi “Skaj njuz”. Policija ne vjeruje da su ova dva slučaja povezana, prenose “Kurir“.

Please please help. My only son is killed tonight and @metpoliceuk is doing nothing didn’t even give me right address where he is. CAD5880/06 Feb 2021. After #UKIP took everything from me with their sick lies and harassment now my son is taken too. Please help pic.twitter.com/CqbGmXoOhv

— Jasna Badzak (@JasnaBadzak) February 6, 2021