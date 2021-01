Oglasio se i Denis Stojnić: “Sve je do mog brata Senada, samo ću kod njega pričati o slučaju ‘Dženan Memić'”

Muriz Memić je za “Source” komentarisao danas nedonošenje odluke od strane Vrhovnog suda BiH u slučaju Ljube i Bekrije Seferovića.

Iako se odluka očekivala već do kraja 2020. godine to se nije dogodilo. Memić je u izjavi za naš portal rekao:

“Nije ni meni jasno, jer sve te odluke predugo traju. Imali smo i nekoliko odlaganja. Federalno Tužilaštvo je kod sebe držalo predmet tri mjeseca, uvjeren sam da su to uradili samo kako bi prošlo vrijeme. Ko zna kad će biti donesena odluka. Njima je dobrodošla ova korona, koja traje godinu dana, dok oni traju 25 godina. Čim se ukaže prilika ja ću opet napraviti proteste, sada ne možemo to uraditi zbog pandemije koja vlada. Bliži se peta godišnjica i sve ovo predugo traje, izjavio je Memić.

U razgovoru za Source osvrnuo se i na medijske istupe Denisa Stojnića koji je prije nekoliko mjeseci u medijima izjavljivao da će navodno otkriti ime ubice Dženana Memića.

“Ako već ima neke informacije o tome ko je ubica, a vjerujem da ima, adresa na koju se trebao obratiti je Državno Tužilaštvo. Znam u kojim se krugovima on kreće i sa kojim ljudima kontaktira, tako da pretpostavljam da ima određena saznanja, samo je ponavljam, izabrao pogrešan način da to objavi. Vidimo da na kraju nije bilo ništa od toga, ispalo je sve malo neozbiljno sa njegove strane”, kazao je Memić.

Nakon ovog teksta, Denis Stojnić se obratio našoj redakciji kako bi nam objasnio svoje stavove o slučaju ‘Dženan Memić’.

“Samo ću kod Senada Hadžifejzovića da pričam na tu temu. Sve je do mog brata Senada, čim mu bude bolje dolazim kod njega u emisiju, da pričamo o ovom slučaju. Senada smatram velikim patriotom i ja imam velika m… da pričam o tome javno. Niko od političara ne smije da govori o toj temi, ja ću biti prvi koji će to uraditi. Bit će to šok za cijelu državu i možda će istraga napokon krenuti u pravom smjeru”, rekao je Stojnić za Source.

