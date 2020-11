Sud na 18 godina zatvora osudio Senada koji je ubio svoju ljubavnicu Irmu, bivšu ženu ambasadora BiH

60-godišnjak iz Sarajeva osuđen je prvostepenom presudom na 18 godina zatvora zbog ubistva Forićeve u stanu na području sarajevske općine Novi Grad, piše “Doznajemo“.

Osuđen je da je u vremenskom periodu od 15. do 17.09.2019. godine u stanu u sarajevskoj Općini Novi Grad, Irmi Forić nanio teške po život opasne tjelesne povrede usljed kojih je i preminula.

U istrazi, u prvim izjavama, tvrdio je da je nije ubio, da ju je volio, i da je u pitanju nesretan slučaj!? Međutim, istraga je otkrila drugačije…

On je 17.09.2019. godine u jutarnjim satima napustio stan, a pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su ga 19.09.

Basarić je u vremenskom periodu od 15.09.2019. godine do 17.09.2019. godine u stanu vlasništvo I.F. u Novom Gradu, u kojem je živio u vanbračnoj zajednici sa I.F., u namjeri da je usmrti upotrebom fizičke snage, rukama je uhvatio za kosu, te svjestan da je može usmrtiti, što je i htio, udaranjem stražnjim dijelom glave o neku tupo-tvrdu podlogu i naglim trzajima glave naprijed-nazad I.F. nanio teške po život opasne tjelesne povrede u vidu krvnog podljeva i oguljotine kože i potiljačnog dijela glave sa krvnim podljevima poglavine tjemeno-potiljačno, krvnim podljevima ispod tvrde i mekih moždanih ovojnica i prisustvom krvi u moždanim komorama.

Potom je rukama uhvatio za vrat i izvršio pritiskanje i stezanje vrata. Tom prilikom I.F. nanio je povrede u vidu krvnog podljeva prednje i desne bočne strane vrata sa krvnim podljevom mekih tkiva i mišićne kompletne desne bočne strane vrata i obraza i mišića lijeve strane vrata, prijelom gornjeg roga štitne hrskavice desne strane i krvarenjima u predjelu stražnje strane sredogruđa i ispod poplućnica koje povrede čine jednu cjelinu i imaju karakter teške po život opasne tjelesne povrede.

Inače, neuvjerljivo se braneći, Basariću, koji je u policiji ispričao da je živio sa Irmom u njenom stanu u Ulici Ramiza Salčina 87, u sarajevskom naselju Dobrinja. Prema skraćenoj verziji njegovog iskaza, Senad je u ponedjeljak čistio njen stan. Tvrdio je da se u jednom trenutku Irma okliznula i pala te udarila glavom u neku dasku. On je pokušao da joj pomogne, ali je vidio da je mrtva. Tvrdio je da je još jedan dan ostao u stanu i da se javio na Irmin telefon, kad ju je kćerka zvala, te da je tokom boravka u stanu popio 30-ak tableta za smirenje… Međutim, rezultati obdukcije su pokazali da je Irma ubijena.

Udarcima tupo-tvrdim, dijelom bridastim predmetom nanio je povrede I.F. u vidu razderano-nagnječne rane desne uške koja dijelom zahvata i hrskavicu uha, krvnog podljeva kože potiljačno od sredine ka desnoj strani do desnog uha, koji se proteže i na desnu bočnu stranu vrata, krvnog podljeva kože stražnje desne uške i zaušnog predjela koji se nastavlja na desnu bočnu stranu vrata i krvnog podljeva poglavine potiljačno od sredine ka desnoj strani do desnog uha, prenosi “Doznajemo“.

Te povrede svaka za sebe predstavljaju laku tjelesnu povredu, a u svom ukupnom zbiru tešku tjelesnu povredu, dok ukupno povrijeđivanje I.F. ima karakter teške tjelesne povrede opasne po život. Povrede su bile takvog inteziteta i karakteristika da su dovele do smrti I.F.

Prije zločina, kako se doznaje, on je i samu Irmu, ali i njenu familiju dovodio u zabladu o svojim namjerama, ali i o svom imovinskom stanju. Tako jedna “epizoda” govori o tome da je u Rent-a-Car kući iznajmio automobil “Megane”, a zatim za istog tvrdio kako ga je kupio, vjerovatno se nastojeći prikazati imućnijim nego što jeste!?

Nakon toga je tijelo I.F. prekrio narandžastim peškirom, te je dana 17.09.2019. godine u jutarnjim satima napustio stan, udaljivši se u nepoznatom pravcu. Dana 18.09.2019. godine oko 16,30 sati, nakon što se I.F. nije javljala na telefonske pozive pred vrata stana došla je kćerka I.F. G.B. sa svojim suprugom O.B., te su otključali ulazna vrata stana. U stan je ušao O.B., koji je u kuhinji zatekao beživotno tijelo I.F., o čemu je obavijestio policiju, nakon čega je dana 18.09.2019. godine u 16,40 sati ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo konstatirala smrt I.F.

