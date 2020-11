Jeziva ispovijest robijaševe supruge: Edis nije pobjegao iz zatvora da bi se pomirili, već da bi me ubio!

Bjekstvo robijaša Edisa Zukića (38) iz Kaznenopopravnog zavoda (KPZ) Orašje koji je preskočio zatvorsku zidinu, duboko je zaintrigirala regionalnu javnost. Naime, zbog njegovog robijanja, Zukića je ostavila supruga, a on je pobjegao da riješi probleme s njom.

Potresna priča

On je uhapšen u selu Kerep kod Gradačca, a iza ovog naizgled romantičnog slučaja krije se duboko potresna i zlokobna priča.

Naime, kako nam je u svojoj jezivoj ispovijesti za naš portal otkrila njegova supruga Alma Velagić, Zukić je pobjegao iz zatvora da bi je ubio!

– Nisam više mogla da trpim premlaćivanja i maltretiranja. Pobjegao je da bi me ubio i to je jedina istina. Tukao me je i zlostavljao godinama. Tražila sam zaštitu, ali niko je nije pružio. Ostala sam sama i nezaštićena s troje djece – kaže Velagić koja i danas strahuje od Zukića.

Nesretna žena slučajno je saznala da je njen suprug pobjegao iz zatvora te je odmah pobjegla s djecom i sakrila se.

Skrivala se s djecom

– Znala sam da sam mrtva ako me pronađe. Tako mi je rekao kad sam ga ostavila sada kad je zadnji put otišao u zatvor. Krio se u kući njegove tetke i kod njenog sina isto. Na telefon mi je otvoreno prijetio. Tražio me je i na poslu, ali ja sam uzela bolovanje i pobjegla, a ni djecu nisam slala u školu – priča nam prestravljena Alma.

Kaže da joj je najteže bilo kada su joj socijalni radnici naredili da vodi djecu u zatvor da bi ih Zukić viđao, a i tamo je doživljavala prijetnje te prisilu da se pomiri s njim.

– Imamo troje djece, strah me za njih, dvoje je treći razred, a jedno ima pet godina. Molila sam policiju da nas zaštite ali su mi oni kazali da nisu ovlašteni. Djeca su strahovala za mene. Krili smo se dok ga nisu uhapsili. Sada psihički nisam dobro, zdravstveno stanje mi je jako loše. Nazvao me je i rekao mi: „prvo ću te ubiti pa ću se vratiti u zatvor. Ja sam radila, on je krao. Govorila sam mu da ne radi to, a one me je pretukao i htio mi je odsjeći uho – priča o svojoj patnji Alma.

Doživjela srčani udar

Prije dvije godine je, kaže, doživjela i srčani udar od stresa.

– Sada sam ponovo uprkos svemu počela raditi da djecu izvedem na pravi put.Tražila sam i od Centra za socijalni rad da nas sklone negdje, ali ništa… Moja djeca zaslužuju život s majkom, a ne ne daj Bože u nekom Domu. Imam još sada ovu djecu i za njih se borim. Strahujemo šta će biti kada izađe iz zatvora – kaže na kraju ispovijesti Velagić.

Združena akcija hapšenja

Inače, akcija Zukićevog hapšenja izvedena združeno između lokalnog MUP-a i zatvorske policije iz Orašja. Zatvorenik nije pružao otpor te je po dolasku u zatvor smješten u samicu, a Uprava mu je ukinula sve vanzavodske pogodnosti.

Zukić je u zatvoru proveo oko šest mjeseci, a ostalo mu je još oko godinu i po da odleži kaznu zbog krađe. Njemu je cimer Vedran K. pomogao da pobjegne iz ćelije, koji se tereti za krivično djelo omogućavanje bijega osobi kojoj je oduzeta sloboda.

