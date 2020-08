U KS zatvoreno 11 područnih ambulanti: Medicinari su od krvi i mesa, mogu se zaraziti

Javna ustanova Dom zdravlja Sarajevo morala je zatvoriti 11 područnih ambulanti zbog koronavirusa. Ovo je potvrdio potparol ove ustanove Arman Šarkić. Zatvoreno je pet ambulanti na području Općine Novi Grad, zatim u Ilijašu četiri, te po jedna u općinama Stari Grad i Novo Sarajevo.

– Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite. Ne treba dizati paniku. Svi oni koji pripadaju određenoj općini, imaju pravo na uslugu u centralnom objektu. Naprimjer, ako pripadaju ambulanti Novo Sarajevo, onda idu u Dom zdravlja “Omer Maslić”. Svi građani koji pripadaju ambulantama koje su trenutno zatvorene, realizirat će svoje zdravstvene usluge. Istina je da smo mi u borbi protiv koronavirusa, tome smo okrenuti. Najvažnije nam je pravilno funkcioniranje tri Covid ambulante i Covid centra Saraj polje. Funkcioniraju svi centralni lokaliteti. Mi smo sistem sa 84 ambulante i to je sasvim dovoljna mreža ambulanti u nekim mirnodobskim uvjetima. Međutim, ovo je vandredno stanje i nemamo luksuz u odnosu na kadrovska rješenja da držimo sve 84 ambulante. Kadar je umoran, ljudi su jednostavno istrošeni od početka pandemije. Na dnevnoj bazi, menadžent vrši reorganizacije kako bi sistem pravilno funkcionirao. Suštinski se zatvaraju ambulante koje imaju najmanje regitrovanih kartona, odnosno pacijenata. Gledamo da to radimo što bezbolnije i da kadar koji pripada tim ambulantama preraspodijelimo u centralne objekte jer sistem mora funkcionirati – kazao je Šarkić za “Avaz“.

Istakao je da se, nažalost, iz dana u dan mijenja brojka zaraženih medicinskih kadrova u ambulantama.

– Više nije vijest kada je jedno ili dvoje dnevno. Mi jednostavno smo već dugo vremena na prvoj liniji. Bilo ih je između 25 do 27 zaraženih, cifra se tu negdje kreće. Danas smo imali četvero pozitivnih u ambulanti u naselju Breka. Okvirno je taj broj 25 do 30 ljudi. Ali ako se uzmu u obzir i primarni konakti koji moraju biti u samoizolaciji, vidjet ćete da je to cifra koja se multiplicira. To je jednostavno tako. Mi smo kao primarna zdravstvena zaštita u KS na primarnoj liniji prema borbi sa pandemijom koronavirusa. I naše osoblje je od krvi i mesa i dešava se što se dešava, a to je da se osoblje zarazi – kazao je Šarkić dodavši da u Novom Gradu ima devet uposlenika pozitivnih na koronavirus, a isto toliko i u Novom Sarajevu te da se brojke stalno mijenjaju.

