Potočari: Nejra je došla da kaže svom babi da je diplomirala

– U ime članova moje porodice koji su nestali, pronađeni, pokopani, mog oca, djeda, dajdže, rođaka i mnogih drugih … Srebrenica nije bijeli cvijet; to nije promjena fotografije vašeg profila ili objavljivanje priče. Srebrenica je mnogo više; treba biti puno više .

Srebrenica mora biti upozorenje, kao pokazatelj mračne strane ljudske svijesti. Međutim, uloga Srebrenice jeste priznata ali nije shvaćena. Srebrenica nije samo 11. juli; Srebrenica traje cijelu godinu, ne zbog tuge i sjete, već kao upozorenje i izvor motivacije.

Probudimo se iz pasivnosti, jer nam niko neće pomoći ako sami sebi ne pomognemo.

Moju Srebrenicu, svaki bijeli nišan, moje ruke grle u nadi da će doći do promjene – vaša Nejra, prenosi “Avaz“.

Nejra Lilić:

On behalf of my family members, missing, found, buried, my father, grandfather, uncle, cousins and many more… Srebrenica is not a white flower; it is not changing your profile photo or posting a story. Srebrenica is much more; it needs to be much more. pic.twitter.com/6ivGCc6HBg

— Inicijativa PRVI (@InicijativaPRVI) July 11, 2020