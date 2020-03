“Umri ženski”: Djevojka iz BiH ima simptome virusa već pet dana, ali je ne testiraju

Na društvenim mrežama pojavio se status u kojem građanin tvrdi da se testiranja ne vrše čak ni kada osoba ima simptome ovog oboljenja.

Iz tv kuće “O Kanal” odlučili su kontaktirati Harisa Volodera koji je ispričao cijelu priču.

“Došao sam iz Njemačke 14. marta. Nakon dolaska otišao sam u izolaciju sa djevojkom radi mjera predostrožnosti. Prije pet dana javila joj se temperatura oko 37,6. Nisam prvi dan nikoga zvao jer sam pomislio da se prehladila. Dan poslije javila se temperatura. Počelo je grlo boliti i pluća. Uvečer vidim temperatura 39. Ne mogu otići niti mi može ko doći. Nazovem hitnu da dođe neko da donese lijek da spustim temperaturu. Ne mogu oni mora epidemiolog. Sutradan zovi ovaj broj, pa ovaj, pa četiri broja. Četiri dana zovem i kažu nije naša nadležnost. Pet dana djevojka ima temperaturu. Jučer napokon doktorica porodične medicine dobila je epidemiologa koji je rekao da sam na spisku. Do 18 sati sam čekao niko me nije nazvao. Nazovem doktoricu kojoj kažem da me niko nije nazvao, kažu mora epidemiolog odlučiti. Želimo samo znati da li je koronaviurs”, ispričao je Voloder i dodao da mu za dva dana ističu mjere zabrane.

“Ja za dva dana mogu biti tempirana bomba, legalna. Ne znajući da imam to u sebi. Ovih 12 dana niko nije dolazio. Dobio sam rješenje na ovu adresu, a niko nije došao. Djevojka ima srčanu arteriju suženu i ima bronhitis i spada u rizičnu grupu. To sam im objasnio, oni saslušaju, ali prebacuju odgovornost i još kažu mi nemamo dovoljno ljudi, opreme, odijela”, ispričao je Voloder koji je ustupio kontakte koji su mu dati kako bi došao do testiranja. Međutim neuspješno.

“O Kanal” je kontaktirao i epidemiologinju Aidu Pitić i upitali je za nadležnost i ko odlučuje o testiranjima pacijenata.

“U ovom trenutku se testiraju osobe kod kojih su utvrđeni simptomi korona virusa. Simptome utvrđuje ljekar obiteljske medicine i postupa prema procedurama. Nadležnost epidemiologa jesu kontakti potencijalno zaraženih osoba. Situacija se mijenja iz sata u sat, svi radimo timski u ovom trenutku, i nastojimo spriječiti širenje korona virusa”, rekla je Aida Pitić.

Na Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo kažu da odluke o testiranjima nisu u njihovoj nadležnosti, prenosi “O Kanal“.

“Za sve informacije pitajte krizni štab, to nije moja nadležnost, nisam kompetentna za to”, rekla je portparolka KCUS- Mumera Šehić.

Ovaj slučaj negodovanja građana nije prvi kada je u pitanju testiranje na COVID 19, a konkretnog odgovora nema. Ko odlučuje o testiranjima i kada?

