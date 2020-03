Zlostavljanje u Mostaru: Doživjela sam fizičko i psihičko nasilje

Mostarka Lea Mikulić na svom Facebook profilu napisala je da je doživjela fizičko, psihološko i se*sualno nasilje od strane Irfana Čolakovića i sve potkrijepila fotografijama na kojima se vide ozljede glave.

Navodi da joj, iako je već prije sedam mjeseci prekinula vezu s Čolakovićem, od njega i dalje svakodnevno stižu prijetnje.

”Svaka treća žena na svijetu je doživjela neku vrstu nasilja od strane partnera. Ja sam bila ta treća. Od nekih vrsti nasilja doživjela sam sve: fizičko, psihičko i se*sualno. Odlučila sam da neću više šutjeti. Odlučila sam da se više ne bojim. Iz inata. Sve žene koje su bile u ovoj situaciji znaju koliko je teško izaći iz ovoga. Ne zato što ne želiš, nego zato što ti on ne dozvoljava. Iako sam prekinula tu torturu od veze još prije 7 mjeseci, još uvijek svakodnevno mi stižu poruke, pozivi, prijetnje nasiljem meni, mojoj obitelji i meni bliskim ljudima. Najgore od svega je stid koji još uvijek osjećam. Iako znam da nemam čega da se stidim, da nisam ja kriva. Ali stid i dalje postoji i to je karta na koju igra – prijetnje intimnim fotografijama uzetim protiv moje volje i pod prinudom, su česte. Nisam uspjela iz prve. Pala sam nekoliko puta. Govorila mu sve što je želio da čuje, samo da me ne bi opet ozlijedio. Ni mene, ni moju obitelj. Bilo me je strah, a strah me je paralizirao. Ali ne želim i ne mogu više tako. Želim da ovo sve prestane i da krenem dalje od ove noćne more. Žene, djevojke, čuvajte se. Irfan Čolaković je predator i manipulator najgore vrste, i nije jedini. Ovom objavom dižem svoj glas protiv svih njegovih laži o savršenoj ljubavi i vezi. Čak i sva ta silna tobožnja romantika je još jedan njegov način maltretiranja mene. Molim vas za potporu i podršku: prijavite svaku njegovu objavu koju vidite. Na sreću, ovaj put, nisam sama. Irfane, ako ovo sve ne prestane ovog trenutka, vidimo se na sudu. Nećeš me slomiti”, napisala je Lea Mikulić na svom Facebook profilu, prenosi “Bljesak“.

Čolaković je u proteklih par sati na svom Facebook profilu objavio više fotografija na kojoj su on i Lea Mikulić.

Facebook komentari