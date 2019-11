Vojnik i mladi fudbaler poginuli u stravičnoj nesreći u Hrvatskoj

Poginuli su Stjepan R. (21) i Jure B. (18), pišu hrvatski internet mediji.

Policija je utvrdila da je do nesreće došlo zbog prebrze vožnje kada je 21-godišnjak koji je bio za volanom dojurio je iz smjera Nove Kapele te izgubio kontrolu nad vozilom i sletio s puta.

Stjepan je prije tri sedmice položio zakletvu kasarni u Požegi gdje se nalazi na služenju vojnog roka i najvjerojatnije je došao kući na odmor. Jure je bio vrlo talentovani mladi fudbaler.

Ljudi dolaze da vide mjesto strahote, donijeli su i lampione, koje su umjesto na groblju svojih najmilijih u petak ujutro zapalili na mjestu gdje su izgubljena dva mlada života.

“Svi smo bili ovdje jutros do četiri sata, bilo je mučno gledati kako ih izvlače iza automobila, vatrogasci su morali rasjeći lim da bi došli do dvojice koji su bili u zadnjem sjedištu auta. Prvo su izvukli jednoga, a onda je neko povikao da ima još jedan pa su i njega izvukli. U kanalu je bio Mercedes, tako da u prvi mah nismo znali šta se dogodilo. Mislili smo da je bio sudar između dva auta, ali komšija Želimir Drkulec je rekao da je to njegov auto i da je bio parkiran na ulazu u garažu”, ispričao je portalu 24sata.hr jedan od mještana Dragovaca.

U ovoj saobraćajnoj nesreći na mjestu događaja smrtno su stradali 21-godišnji vozač i 18-godišnji suvozač, a 16-godišnji i 19 godišnji putnici u vozilu teško povrijeđeni te su prevezeni u Opću bolnicu “Nova Gradiška” na ukazivanje ljekarske pomoći i daljnje liječenje,pišu Nezavisne

Klub izjavio saučešće

“Naš igrač, junior koji je ove godine zaigrao i za seniore, Jure Bogdanović (18) je sinoć preminuo u prometnoj nesreći. Izražavamo duboku sućut obitelji, rodbini i prijateljima! Jure, ostaješ dio naše ekipe! Čuvaj nas odozgor!”, objavili su iz kluba poginulog 18-godišnjeg fudbalera na Facebooku.

